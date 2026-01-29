Facebook Instagram
Fadiga e dificuldade de concentração? Verifique a quantidade de água que está a beber

Porque é que as tarefas do dia a dia parecem cada vez mais cansativas? Especialista alerta para este hábito comum
Há 3h e 25min
Beber água
Foto: Freepik
Manter uma hidratação adequada ao longo do dia é fundamental para a saúde e para o desempenho diário, mas continua a ser um hábito negligenciado por várias pessoas. Segundo especialistas, beber pouca água pode fazer com que atividades simples, como caminhar, trabalhar de pé ou subir escadas, se tornem mais exigentes.

Em declarações ao site AS, o catedrático de Fisiologia do Exercício na Universidade Europa, Alejandro Lucía, explica que o corpo humano é composto por mais de 60% de água e que o seu equilíbrio é essencial para funções vitais, como a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas e resíduos.

“Uma hidratação insuficiente faz com que o esforço seja sentido mais rapidamente. Manter uma boa ingestão de líquidos ajuda a sustentar o rendimento diário e favorece a recuperação, sobretudo em situações de suor intenso”, afirma o especialista.

O especialista alerta ainda que a desidratação nem sempre se manifesta com sede intensa. Mesmo défices leves podem causar fadiga, dores de cabeça, irritabilidade e dificuldade de concentração, prejudicando o desempenho no trabalho e nas tarefas diárias.

“No dia a dia, isto pode traduzir-se em menor concentração e pior estado de espírito, especialmente em jornadas longas e exigentes”, acrescenta Alejandro Lucía.

Entre os sinais mais comuns de desidratação estão urina escura e em menor quantidade, boca seca, cansaço inexplicável, dor de cabeça leve e menor clareza mental. Algumas pessoas também podem sentir prisão de ventre ou maior dificuldade em tolerar o calor.

Para manter uma boa hidratação, o especialista sugere algumas medidas simples:

  • Beber um copo de água ao acordar;
  • Acompanhar todas as refeições com água;
  • Ter sempre uma garrafa visível ao longo do dia;
  • Ajustar a ingestão de líquidos se houver muito calor, exercício físico ou consumo de álcool;
  • Lembrar que frutas e vegetais também contribuem significativamente para a ingestão de água.

 

