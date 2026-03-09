Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Sente-se exausto e pouco produtivo? O seu corpo pode estar a pedir isto

Saiba o que está a faltar na sua rotina
IOL
Hoje às 10:45
Cansaço extremo
Cansaço extremo
Foto: Freepik
"Não é uma loucura": nutricionista explica por que fazer mais de 24 horas de jejum traz benefícios para a saúde

Manter uma hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento do organismo, mas muitas pessoas continuam a ignorar este hábito essencial. O corpo humano é composto por mais de 60% de água e o seu equilíbrio correto é determinante para funções como a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas.

O professor de Fisiologia Alejandro Lucía explica ao site espanhol AS que a desidratação pode tornar tarefas quotidianas, aparentemente simples, muito mais difíceis. “Uma hidratação insuficiente faz com que atividades como caminhar, trabalhar de pé ou subir escadas sejam percebidas como mais exigentes. O corpo regula pior a temperatura e o esforço nota-se mais rapidamente. Manter uma boa hidratação ajuda a sustentar o desempenho diário e favorece a recuperação, especialmente quando há suor”, afirma o especialista.

O especialista alerta que a falta de água nem sempre se manifesta através da sede intensa. Mesmo défices leves podem causar fadiga, dores de cabeça, irritabilidade e dificuldade de concentração. No contexto profissional, isto traduz-se frequentemente em menor produtividade e pior estado de espírito, sobretudo em dias longos e exigentes.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Alguns sinais de desidratação incluem urina mais escura e em menor quantidade, boca seca, sensação de cansaço inexplicável, menor clareza mental, obstipação e menor tolerância ao calor.

Para evitar estes efeitos, o especialista dá algumas dicas simples: beber um copo de água ao acordar, acompanhar as refeições com água, ter uma garrafa sempre à vista e ajustar a ingestão em situações de frio intenso, esforço físico ou consumo de álcool. O especialista lembra ainda que muitos alimentos, como frutas e legumes, também contribuem significativamente para a hidratação do organismo.

 
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
"Não é uma loucura": nutricionista explica por que fazer mais de 24 horas de jejum traz benefícios para a saúde
Melhora a saúde intestinal, beneficia o cérebro e protege o coração: esta super fruta ganhou destaque nas mesas portuguesas
Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde
“Elevam o risco de alguns tipos de cancro”: nutricionista alerta para hábitos que muitos ignoram e que são um risco para a saúde
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas
Fadiga e dificuldade de concentração? Verifique a quantidade de água que está a beber
Mais Vistos
00:02:56
Secret Story
No meio da propaganda há espaço para o amor: Catarina e Norberto trocam beijos apaixonados
tvi
00:01:27
Secret Story
Diana Dora tem atitude de pura empatia para com este concorrente
tvi
00:13:17
V+ Fama
Cristina Ferreira assinala dia importante com foto inédita da mãe: «É muito parecida»
tvi
00:06:45
Secret Story
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções
tvi
Destaques IOL
Novidades
Lidl reforça presença em Portugal e abre mais uma loja há muito aguardada
Mercadona
Nem todos os congelados fazem mal: este arroz da Mercadona faz-se em 3 minutos e é mesmo saudável
CONFISSÕES
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Alerta psp
«Parecem inofensivas, mas funcionam como armadilhas biológicas». PSP faz alerta à população
Mais Lidas
Big Brother
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Vitoria Guimaraes
Vitória de Guimarães: Luís Pinto de saída
maisfutebol
Famosos
Em saída à noite, Rui Freitas e enfermeira Catarina surgem cúmplices: veja a foto inédita!
selfie
Precos combustiveis
Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais
cnn
Mau tempo
Há 10 distritos sob aviso do IPMA. Saiba até que horas se mantém em vigor
away
Gonçalo Feio
Polónia: Gonçalo Feio foi agredido por político e vai rescindir contrato
maisfutebol