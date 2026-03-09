Sente-se exausto e pouco produtivo? O seu corpo pode estar a pedir isto

"Não é uma loucura": nutricionista explica por que fazer mais de 24 horas de jejum traz benefícios para a saúde

Manter uma hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento do organismo, mas muitas pessoas continuam a ignorar este hábito essencial. O corpo humano é composto por mais de 60% de água e o seu equilíbrio correto é determinante para funções como a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas.

O professor de Fisiologia Alejandro Lucía explica ao site espanhol AS que a desidratação pode tornar tarefas quotidianas, aparentemente simples, muito mais difíceis. “Uma hidratação insuficiente faz com que atividades como caminhar, trabalhar de pé ou subir escadas sejam percebidas como mais exigentes. O corpo regula pior a temperatura e o esforço nota-se mais rapidamente. Manter uma boa hidratação ajuda a sustentar o desempenho diário e favorece a recuperação, especialmente quando há suor”, afirma o especialista.

O especialista alerta que a falta de água nem sempre se manifesta através da sede intensa. Mesmo défices leves podem causar fadiga, dores de cabeça, irritabilidade e dificuldade de concentração. No contexto profissional, isto traduz-se frequentemente em menor produtividade e pior estado de espírito, sobretudo em dias longos e exigentes.

Alguns sinais de desidratação incluem urina mais escura e em menor quantidade, boca seca, sensação de cansaço inexplicável, menor clareza mental, obstipação e menor tolerância ao calor.

Para evitar estes efeitos, o especialista dá algumas dicas simples: beber um copo de água ao acordar, acompanhar as refeições com água, ter uma garrafa sempre à vista e ajustar a ingestão em situações de frio intenso, esforço físico ou consumo de álcool. O especialista lembra ainda que muitos alimentos, como frutas e legumes, também contribuem significativamente para a hidratação do organismo.