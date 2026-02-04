Facebook Instagram
Nunca mais vai ter bolor no copo das escovas de dentes depois de saber isto

Faça isto para evitar que o copo das escovas de dentes fique com bolor
Hoje às 16:24
Foto: freepik

Os copos onde se guardam as escovas e as pastas de dentes são um dos pontos da casa de banho onde a humidade se acumula com mais facilidade. Mesmo com limpezas frequentes, muitas vezes aparecem manchas, sujidade e até bolor no fundo dos copos.

Foi precisamente para resolver este problema do dia a dia que a criadora de conteúdos @sorrialista partilhou uma dica super útil nas redes sociais. Segundo explica, não é preciso esfregar vezes sem conta nem trocar constantemente de copo. O truque passa apenas por colocar um bocado de elixir oral no fundo do copo onde ficam as escovas de dentes.

O elixir oral é um produto pensado para a higiene da boca, dos dentes e das gengivas e contém componentes antissépticos. Essas propriedades ajudam a eliminar bactérias e microrganismos que se acumulam no fundo dos copos, sobretudo devido à água que escorre das escovas depois de cada utilização.

