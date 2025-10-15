Facebook Instagram
Tem 97 anos e ainda conduz: é isto que esta mulher faz para se manter ativa

Tem 97 anos e é super ativa. Esta mulher contou-nos o seu segredo para se manter cheia de energia
Assunção Vilar
Hoje às 10:06
Foto: freepik
O ritual matinal de uma mulher de 49 anos que faz toda a diferença no corpo

Aos 97 anos, esta mulher é um verdadeiro exemplo de energia e vitalidade. Mãe de seis filhos e avó de onze netos, continua a conduzir, a estudar e a cuidar das suas flores com entusiasmo. Numa entrevista ao IOL, Lydia contou-nos o seu segredo para se manter ativa.

"Os meus netos dizem que sou a "cool grandmother”", contou entre risos. Nasceu e cresceu em Hong Kong, filha de pai natural de Xangai, na China, e de mãe da Letónia. Passou uma temporada de férias na Letónia, terra natal da mãe, e aos 14 anos mudou-se para Portugal. Mais tarde, aos 19 anos, seguiu para o Brasil, onde conheceu o seu marido português, com quem acabou por casar. Depois do casamento, o casal regressou a Portugal, onde constituiu família.

Durante grande parte da sua vida, Lydia praticou hidroginástica, uma atividade que a ajudou a manter-se em forma e ativa. O seu grande passatempo sempre foi jardinar, contou-nos que o seu jardim “está sempre cheio de flores” e que cuidar dele é uma das formas que encontrou para se manter ocupada.

Com quase um século de vida, continua a frequentar a universidade sénior, onde encontra motivação e novas aprendizagens. “É vontade de conhecer tudo. Gosto de saber tudo e mais alguma coisa. Estou na faculdade sénior para me manter ativa. Todos me tratam bem e adoro aprender. Nunca é demais aprender.” Para além disso, desloca-se diariamente a pé ou de transportes públicos, mostrando que a idade não é desculpa para deixar de se mexer. Por vezes, ainda conduz, mostrando que continua independente e ativa.

Para esta mulher, o segredo para uma vida longa e feliz é simples: manter a mente sempre desperta. “Temos de fazer coisas interessantes que nos façam trabalhar a mente. Se uma pessoa fica estagnada, leva a depressões. Por isso, temos sempre de fazer alguma coisa para a manter a funcionar.”

