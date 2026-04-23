Após os 50 anos, estes são os hobbies que ajudam a manter o cérebro mais jovem, revela estudo

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Com o passar dos anos, manter o corpo ativo torna-se uma prioridade, mas o mesmo deve acontecer com o cérebro. E há hábitos simples do dia a dia que podem fazer mais diferença do que se imagina.

Citado pelo site Health, segundo especialistas, a resposta pode estar nos hobbies. Mais do que simples passatempos, estas atividades ajudam a estimular o cérebro, melhorar a memória e reforçar a capacidade de adaptação mental, mesmo em idades mais avançadas.

Entre os mais recomendados está o exercício aeróbico, como caminhar a bom ritmo ou fazer trilhos. Estas atividades melhoram a função cognitiva e ajudam a manter o cérebro ativo. A dança é outra opção completa, já que combina movimento físico com coordenação e, muitas vezes, interação social, fatores importantes para a saúde cerebral.

A música, seja ouvir, cantar ou aprender a tocar um instrumento, também desempenha um papel relevante, uma vez que ativa várias áreas do cérebro em simultâneo. Já a jardinagem, além de estimular o corpo, está associada a melhorias na memória e a uma sensação de realização.

As artes e trabalhos manuais, como desenhar ou pintar, ajudam a estimular a criatividade e a capacidade de resolver problemas. O voluntariado, por sua vez, promove a interação social e o sentimento de propósito, dois elementos essenciais para o bem-estar mental.

Atividades como costura, tricô ou crochet também são destacadas pelos especialistas, uma vez que contribuem para reduzir o stress e melhorar a concentração. A leitura continua a ser uma das formas mais eficazes de manter o cérebro ativo, ajudando a preservar as capacidades cognitivas ao longo do tempo.

Já os jogos e puzzles, como palavras cruzadas ou jogos de lógica, estimulam o raciocínio, a memória e o pensamento estratégico. Por fim, a observação de aves, uma atividade menos comum, tem sido associada a melhorias no bem-estar mental e emocional.

Um estudo recente, com mais de 90 mil participantes, concluiu que pessoas com hobbies regulares apresentam uma saúde melhor, maior felicidade e menos sintomas de depressão, fatores diretamente ligados a um cérebro mais saudável.