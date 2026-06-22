Muitos homens ignoram estes sintomas após os 50 anos. Especialista deixa alerta

Levantar-se uma ou duas vezes durante a noite para ir à casa de banho pode parecer algo normal com o avançar da idade. No entanto, quando esta situação se torna frequente e começa a afetar o descanso, a energia e o bem-estar diário, pode estar a esconder um problema que merece atenção.
De acordo com o site Clarin, o urologista Enric Trilla, chefe do Serviço de Urologia e Transplante Renal do Hospital Vall d'Hebron, explica que a partir dos 50 anos é muito comum surgirem sintomas relacionados com o aumento do tamanho da próstata. Embora sejam frequentemente encarados como uma consequência natural do envelhecimento, podem ter um impacto significativo na qualidade de vida.
A condição que afeta milhões de homens
Com o passar dos anos, a próstata tende a aumentar de tamanho. Esta situação, conhecida como hiperplasia benigna da próstata, não é um cancro, mas pode provocar várias alterações urinárias.
Como a próstata envolve a uretra, o canal por onde passa a urina, o seu crescimento pode dificultar a micção. Entre os sintomas mais frequentes estão a diminuição da força do jato urinário, a dificuldade em começar a urinar, a sensação de que a bexiga não esvaziou completamente e a necessidade de ir à casa de banho mais vezes ao longo do dia.
Um dos sinais mais incómodos é a nictúria, termo utilizado para descrever a necessidade de acordar durante a noite para urinar.
"Há homens que acordam três, quatro ou até cinco vezes por noite. Mesmo que consigam voltar a adormecer, o sono torna-se fragmentado e perde qualidade", explica o especialista.
Dormir mal pode ter consequências
Embora muitos homens se habituem a estas interrupções noturnas, os especialistas alertam que os efeitos vão muito além do simples cansaço.
A privação de um sono contínuo pode afetar a concentração, a memória, o humor e a capacidade de realizar tarefas do dia a dia. A longo prazo, pode ainda contribuir para uma diminuição da qualidade de vida e do bem-estar emocional.
Por isso, os especialistas recomendam que os sintomas urinários não sejam ignorados nem atribuídos automaticamente à idade.
Nem todos os problemas da próstata são iguais
Além da hiperplasia benigna da próstata, existem outras condições que podem afetar esta glândula, como a prostatite e o cancro da próstata.
O cancro da próstata continua a ser um dos mais diagnosticados nos homens em todo o mundo. Uma das suas particularidades é o facto de poder desenvolver-se silenciosamente durante vários anos, sem provocar sintomas evidentes.
"Em muitos casos, o cancro da próstata é identificado durante exames de rotina, antes mesmo de provocar qualquer sinal de alerta", refere Enric Trilla.
Quando deve fazer exames?
De acordo com as recomendações médicas, os homens devem começar a realizar avaliações regulares da próstata a partir dos 50 anos.
No entanto, quem tem familiares diretos com historial de cancro da próstata poderá beneficiar de um acompanhamento mais precoce, geralmente a partir dos 45 anos.
Os exames podem incluir análises ao PSA (antigénio específico da próstata), ecografias, ressonâncias magnéticas e consultas de avaliação com um urologista.
Hábitos que podem ajudar
Embora não seja possível impedir totalmente o envelhecimento da próstata, existem hábitos que podem contribuir para uma melhor saúde urinária.
Praticar exercício físico regularmente, manter um peso adequado e seguir uma alimentação equilibrada são algumas das recomendações mais consensuais entre os especialistas.
Também é aconselhável moderar o consumo de álcool, café e alimentos muito condimentados, uma vez que podem irritar a bexiga e aumentar a frequência urinária.
Ainda assim, o especialista deixa um alerta: não existem alimentos ou suplementos milagrosos capazes de proteger a próstata de forma comprovada.