Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica

Acordar com os dedos das mãos e dos pés frios pode ser um bom sinal para a saúde e não apenas sinónimo de que 'passou frio durante a noite'. De acordo com o psiconeuroimunologista, Xevi Verdaguer, esta sensação está relacionada com o funcionamento adequado das hormonas que regulam a energia, a fertilidade e até a clareza mental.

Em declarações ao site El Confidencial, o especialista explica que durante a manhã predominam hormonas como a adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina e cortisol. Conhecidas como “hormonas do stress”, neste caso não têm um impacto negativo: ajudam a ativar o organismo, acelerando o coração e contraindo os vasos sanguíneos das extremidades. O resultado é simples: dedos frios, mas órgãos vitais mais quentes e protegidos. “Se os dedos estão frios, o core e o hipotálamo estão quentes, e isso é sinal de que tudo está bem”, explica Verdaguer.

À noite, o ciclo hormonal inverte-se. As hormonas do stress diminuem e a melatonina assume o protagonismo, preparando o sistema imunitário para trabalhar durante o descanso. Nesta fase, o saudável é sentir mãos e pés quentes, sinal de que a circulação se expande para as extremidades enquanto o corpo concentra energia na recuperação e nas defesas.

Este mecanismo está alinhado com os ritmos circadianos, que influenciam processos tão diversos como o apetite, a memória e o desempenho físico. Para manter este equilíbrio, Verdaguer recomenda hábitos de vida saudáveis: dormir as horas necessárias, respeitar uma rotina estável, reduzir o stress e evitar exposição a ecrãs antes de dormir, já que a luz pode afetar a produção de melatonina.