Facebook Instagram

Ainda se sente inchado do Natal e Ano Novo? Cardiologista recomenda fazer 'caminha japonesa'

Para reduzir a inflamação e melhorar a saúde cardiovascular, faça este exercício. Saiba o que é e como fazer
IOL
Hoje às 10:33
Caminhar Foto Emma Simpson, Unsplash
Caminhar Foto Emma Simpson, Unsplash
Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde

Natal e Ano Novo são sinónimos de excesso de comida, álcool e noites mal dormidas, uma combinação que pode pesar no organismo e, especialmente, no coração. O cardiologista Aurélio Rojas alerta para o aumento da pressão arterial, da glicose no sangue e de processos inflamatórios nesta época do ano.

Em declarações ao site El Cronista, para a recuperação destas épocas festivas, o especialista recomenda fazer apenas um exercício: a caminhada japonesa. Trata-se de um exercício por intervalos que alterna momentos de maior intensidade com períodos de recuperação.

Basta caminhar durante 30 minutos seguindo um padrão simples: três minutos rápidos e três minutos lentos, repetidos até completar o tempo. O segredo está na intensidade: o passo mais rápido acelera a respiração e as pulsações, enquanto o passo mais lento permite recuperar.

O especialista alerta que, se for possível, a prática diária traz melhores resultados. Estas duas grandes épocas festivas já passaram, mas neste mês de janeiro o especialista recomenda fazer este exercício e relembra ainda que esta prática vai ajudar a controlar pressão arterial, reduzir inflamação e melhorar a saúde cardiovascular.

RELACIONADOS
Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde
Jantar depois das 21h e tomar o pequeno-almoço antes das 9h: um erro que pode custar caro à nossa saúde
Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos
Quando é que se deve substituir a escova de dentes? Especialista esclarece
“Pode aumentar o risco de cancros hormonais”: especialista alerta para hábito comum no micro-ondas
Mais Vistos
00:01:00
TVI - Em cima da hora
Última Hora - Autocarro português envolvido em acidente em França
tvi
00:09:40
Dois às 10
TVI avança desenvolvimentos sobre o desaparecimento de Maycon Douglas: “Há uma entrevista que levanta questões”
tvi
00:09:40
Dois às 10
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
tvi
00:06:04
Dois às 10
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”
tvi
Destaques IOL
Saude
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário
Lojas
Atenção aos saldos: calças, vestidos e casacos de malha desde 2,99 euros na Mango
Dicas
Estes são os 4 produtos da Mercadona ideais para uma casa de banho limpa e bem cheirosa
Máquina de lavar
Atenção: não se esqueça de fazer isto à máquina de lavar a roupa uma vez por mês
Mais Lidas
Famosos
A reação que faltava! Mãe de Maycon Douglas quebra o silêncio
selfie
Venezuela
EUA preparam-se para intercetar petroleiro em fuga ligado à Venezuela e sobre o qual a Rússia reclama jurisdição
cnn
Dois às 10
Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado
tvi
Dois às 10
Cristina Ferreira revela o que Marisa lhe disse fora das câmaras. Esta foi a revelação que poucos esperavam
tvi
Jornalista
O início de 2026 que ninguém esperava: famosa jornalista hospitalizada em estado grave
Famosos
Desmentida por Inês, Vera parte a loiça toda... e revela o segredo mais bem guardado!
selfie