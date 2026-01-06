Ainda se sente inchado do Natal e Ano Novo? Cardiologista recomenda fazer 'caminha japonesa'

Natal e Ano Novo são sinónimos de excesso de comida, álcool e noites mal dormidas, uma combinação que pode pesar no organismo e, especialmente, no coração. O cardiologista Aurélio Rojas alerta para o aumento da pressão arterial, da glicose no sangue e de processos inflamatórios nesta época do ano.

Em declarações ao site El Cronista, para a recuperação destas épocas festivas, o especialista recomenda fazer apenas um exercício: a caminhada japonesa. Trata-se de um exercício por intervalos que alterna momentos de maior intensidade com períodos de recuperação.

Basta caminhar durante 30 minutos seguindo um padrão simples: três minutos rápidos e três minutos lentos, repetidos até completar o tempo. O segredo está na intensidade: o passo mais rápido acelera a respiração e as pulsações, enquanto o passo mais lento permite recuperar.

O especialista alerta que, se for possível, a prática diária traz melhores resultados. Estas duas grandes épocas festivas já passaram, mas neste mês de janeiro o especialista recomenda fazer este exercício e relembra ainda que esta prática vai ajudar a controlar pressão arterial, reduzir inflamação e melhorar a saúde cardiovascular.