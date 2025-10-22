Facebook Instagram

Já há uma análise ao sangue que deteta mais de 50 tipos de cancro (e antes de haver sintomas)

Um novo estudo revelou um teste ao sangue capaz de detetar mais de 50 tipos de cancro ainda antes de surgirem sintomas, com uma taxa mínima de falsos positivos

IOL
Hoje às 11:55
Cientistas
Cientistas
Foto: freepik
Um novo teste ao sangue pode vir a revolucionar o diagnóstico precoce do cancro. Chama-se Galleri e, segundo investigadores da Califórnia, consegue detetar mais de 50 tipos de cancro, mesmo antes de surgirem sintomas.

Citado pelo New York Post, o estudo, desenvolvido pela empresa de biotecnologia GRAIL, foi realizado com mais de 23 mil participantes nos Estados Unidos e no Canadá. Analisou pessoas com 50 anos ou mais que não apresentavam sinais da doença. Os resultados mostraram que o teste conseguiu identificar sinais de cancro em 216 pessoas, das quais 133 foram confirmadas com diagnóstico positivo.

Mais de metade dos casos detetados encontravam-se nos estádios iniciais (1 ou 2), o que reforça o potencial desta ferramenta para salvar vidas através do diagnóstico precoce. A taxa de falsos positivos foi de apenas 0,4%, considerada muito baixa pelos investigadores.

De acordo com a médica Nicole Saphier, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, este tipo de teste “pode ser um complemento promissor aos rastreios existentes”, permitindo detetar doenças que os exames tradicionais ainda não conseguem identificar.

Apesar do entusiasmo, os especialistas sublinham que o Galleri não substitui os rastreios convencionais, devendo ser integrado de forma gradual e baseada em evidência científica. Novos estudos, com mais participantes e acompanhamento a longo prazo, vão agora avaliar o verdadeiro impacto clínico deste avanço.

