Calças de ganga de cintura subida podem colocar a saúde das mulheres em risco, alertam especialistas

Hoje às 16:26
Foto: freepik
A moda nem sempre anda de mãos dadas com o conforto e, por vezes, pode até pôr a saúde em risco. Entre as tendências que resistem ao tempo, há uma peça que continua a ser presença constante no guarda-roupa de muitas mulheres: as calças de cintura subida. Elegantes e considerados modeladores da silhueta, podem, contudo, estar a provocar problemas digestivos e desconforto abdominal, alertam especialistas.

De acordo com o site The Body Optimist, apesar de serem consideradas elegantes e de realçarem a silhueta, estas calças podem provocar problemas digestivos e desconforto abdominal, segundo a terapeuta nutricional Anna Mapson. “As cinturas muito apertadas comprimem o abdómen e podem afetar a digestão, causando gases, inchaço e cólicas”, explicou a especialista.

Ao apertarem a zona abdominal, estas calças dificultam o trabalho natural dos órgãos internos, podendo originar azia, refluxo ácido e até dificuldades respiratórias. Para além disso, a compressão contínua pode reduzir a circulação sanguínea e contribuir para uma sensação geral de fadiga e mal-estar.

Os médicos e terapeutas aconselham a privilegiar o conforto e a saúde na escolha da roupa do dia-a-dia. Calças largas, modelos com cintura elástica ou tecidos mais leves são boas alternativas.

 

