Faz jejum intermitente? Saiba o que pode comer para o interromper sem comprometer os resultados

Quebrar o jejum intermitente de forma correta exige atenção à escolha dos alimentos
Hoje às 15:20
Fotografia: Freepik

O jejum intermitente é cada vez mais popular como forma de melhorar a saúde e controlar o peso, mas a primeira refeição do dia após várias horas sem comer exige cuidados especiais. O médico argentino especialista em longevidade, Dr. Sebastián De La Rosa, explica que escolher os alimentos certos é fundamental para manter os benefícios do jejum.

Em declarações ao site El Tiempo, o especialista alerta para erros comuns na hora de quebrar o jejum e dá recomendações claras sobre o que comer. A primeira refeição deve ser pequena e de fácil digestão, evitando picos de açúcar no sangue. Entre os alimentos ideais estão os ricos em nutrientes, proteínas, fibras e gorduras saudáveis.

O tamanho da porção é também determinante: refeições muito grandes podem sobrecarregar o sistema digestivo, que durante o jejum prolongado reduz a produção de enzimas.

O médico recomenda ainda evitar carboidratos de rápida absorção, como pão e massas, e ingredientes ricos em rafinose, presentes em leguminosas cruas e vegetais como couve e repolho, pois podem causar desconforto e gases.

Segundo o especialista, a chave para interromper o jejum de forma eficaz não é apenas escolher alimentos saudáveis, mas optar por aqueles que o corpo consegue processar facilmente após várias horas sem comer, garantindo leveza e mantendo os efeitos positivos do jejum intermitente.

