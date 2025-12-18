Facebook Instagram
Guia completo sobre jejum intermitente: benefícios, como fazer e o que comer

Quer começar a fazer jejum intermitente? Damos-lhe o guia completo
IOL
Há 34 min
Emagrecer
Foto: freepik
Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos

O jejum intermitente é um estilo de vida alimentar que alterna períodos de jejum prolongados, geralmente entre 16 e 24 horas, com períodos em que é permitido comer.

O site Tua Saúde explica todos os benefícios e como deve fazer o jejum. Durante o jejum, apenas são permitidos líquidos não calóricos, como água, chás ou café sem açúcar ou adoçante. Essa prática não é apenas uma estratégia para emagrecer, mas também promove diversos benefícios para a saúde.

Benefícios do jejum intermitente

  • Regula colesterol e triglicerídeos: A dieta feita antes e após o jejum deve ser pobre em açúcares e gorduras e rica em fibras, ajudando a reduzir a absorção de gordura e a manter o sangue mais saudável.
  • Promove o emagrecimento: O jejum reduz os níveis de insulina no sangue, forçando o organismo a usar reservas de açúcar e gordura como energia. A prática de atividade física regular potencializa este efeito.
  • Aumenta o metabolismo: Períodos controlados de jejum estimulam a queima de gordura e a produção do hormônio do crescimento, prevenindo a flacidez.
  • Previne doenças: O jejum ajuda a regular a pressão arterial, melhora a sensibilidade à insulina, reduz o risco de diabetes e protege o coração.
  • Combate o envelhecimento precoce: Ao priorizar alimentos ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, o jejum contribui para reduzir inflamações, proteger as células e estimular a produção de colágeno.
  • Desintoxica o organismo: Estimula a produção de enzimas envolvidas na limpeza celular e na manutenção da flora intestinal.

Como fazer jejum intermitente

Para quem nunca praticou, recomenda-se iniciar com períodos de jejum uma vez por semana, começando com 12 a 16 horas. O aumento das horas de jejum deve ser gradual, conforme a adaptação do corpo. Antes do início do jejum, é recomendado fazer uma refeição leve, com baixo teor de carboidratos, para manter a saciedade nas primeiras horas.

Durante o jejum, apenas água, chás ou café sem açúcar ou adoçante são permitidos.

Tipos de jejum intermitente

  • Jejum de 16 horas: 16 horas de jejum e 8 horas para se alimentar, com 3 a 4 refeições.
  • Jejum de 20 horas: 20 horas de jejum e 4 horas de alimentação.
  • Jejum de 24 horas: um dia inteiro de jejum, feito 2 ou 3 vezes por semana.
  • Método 5:2: alimentação sem restrição por 5 dias e redução calórica para cerca de 500 calorias em 2 dias.

A escolha do tipo de jejum deve ser feita com orientação de um médico ou nutricionista, considerando objetivos e tolerância individual.

O que comer após o jejum

Após o jejum, recomenda-se iniciar com alimentos de fácil digestão e baixo índice glicêmico, incluindo:

  • Legumes e verduras: brócolis, espinafre, abobrinha, tomate, repolho, couve-flor
  • Proteínas magras: peito de frango, sardinha, atum
  • Carboidratos complexos: batata-doce, quinoa
  • Frutas: maçã, morango, framboesa, mirtilo
  • Caldos nutritivos: caldo de ossos

Quanto mais prolongado for o jejum, menor deve ser a quantidade da primeira refeição, garantindo conforto digestivo e bem-estar.

away