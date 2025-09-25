Facebook Instagram
Dicas

"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios

O jejum intermitente está longe de ser apenas uma moda: especialistas defendem que pode ser uma ferramenta eficaz para melhorar a saúde e apoiar a perda de peso
IOL
Há 3h e 19min
Nutricionista
Nutricionista
Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira

Perder peso continua a ser um dos maiores desafios para muitas pessoas. A fórmula mais conhecida e eficaz mantém-se: uma alimentação saudável e exercício físico regular. No entanto, existem estratégias que podem ajudar a acelerar o processo e a torná-lo mais eficiente. Uma das mais populares é o jejum intermitente, que consiste em passar várias horas do dia sem ingerir alimentos.

nutricionista espanhol Pablo Ojeda, destacou no seu mais recente vídeo partilhado no Instagram os benefícios que o jejum intermitente pode trazer para a saúde.

“O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde. Pode ajudar a perder gordura abdominal, a melhorar a sensibilidade à insulina, a cuidar da microbiota intestinal e a proporcionar mais energia e clareza mental todos os dias”, afirmou o especialista.

Segundo o especialista em nutrição, esta prática pode ser particularmente benéfica para mulheres entre os 40 e os 65 anos, ajudando a recuperar a perceção natural de fome e saciedade, a reduzir a inflamação crónica e a promover um metabolismo mais eficiente.

Ainda assim, o nutricionista deixa um alerta: o jejum intermitente não é indicado para todos. Grávidas, mulheres em fase de amamentação, pessoas com baixo peso, perturbações do comportamento alimentar ou doenças graves devem evitar esta prática.

RELACIONADOS
Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos
Sim, pode comer hidratos e perder peso na mesma. Explicamos como
Quer perder peso? Comece por mudar isto
Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício
Mais Vistos
00:02:05
Secret Story
Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»
tvi
00:01:58
Secret Story
«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera
tvi
00:01:47
Secret Story
Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!»
tvi
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menina de 2 anos morre afogada numa pisicina enquanto o irmão participava numa prova de natação
Tasca
Esta tasca com preços de 10 euros é a preferida do chef Ljubomir
Receitas
Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe
Receitas
Para um lanche de final de tarde: a receita das típicas broas de mel, passo a passo
Mais Lidas
Azeite
É o melhor azeite de Portugal e vende-se no supermercado
versa
Maria Branyas Moreira
Maria viveu 117 anos e era "uma exceção" que os cientistas queriam compreender. Pela primeira vez, foi possível separar a velhice da doença
cnn
Unhas
Unhas de gel de Maria Botelho Moniz seguem tendência e vais querer igual
versa
Afonso Leitão
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»
Dois às 10
«Era uma questão de tempo...»: Famoso casal da televisão portuguesa prestes a anunciar separação?
tvi
Sporting
Média de 15 valores vale entrada de João Simões na faculdade
maisfutebol