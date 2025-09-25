"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios

Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira

Perder peso continua a ser um dos maiores desafios para muitas pessoas. A fórmula mais conhecida e eficaz mantém-se: uma alimentação saudável e exercício físico regular. No entanto, existem estratégias que podem ajudar a acelerar o processo e a torná-lo mais eficiente. Uma das mais populares é o jejum intermitente, que consiste em passar várias horas do dia sem ingerir alimentos.

O nutricionista espanhol Pablo Ojeda, destacou no seu mais recente vídeo partilhado no Instagram os benefícios que o jejum intermitente pode trazer para a saúde.

“O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde. Pode ajudar a perder gordura abdominal, a melhorar a sensibilidade à insulina, a cuidar da microbiota intestinal e a proporcionar mais energia e clareza mental todos os dias”, afirmou o especialista.

Segundo o especialista em nutrição, esta prática pode ser particularmente benéfica para mulheres entre os 40 e os 65 anos, ajudando a recuperar a perceção natural de fome e saciedade, a reduzir a inflamação crónica e a promover um metabolismo mais eficiente.

Ainda assim, o nutricionista deixa um alerta: o jejum intermitente não é indicado para todos. Grávidas, mulheres em fase de amamentação, pessoas com baixo peso, perturbações do comportamento alimentar ou doenças graves devem evitar esta prática.