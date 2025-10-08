Facebook Instagram
Dicas

O ritual matinal de uma mulher de 49 anos que faz toda a diferença no corpo

Mulher de 49 anos partilha ritual matinal que não abdica - e faz toda a diferença
IOL
Há 1h e 47min
Para famílias grandes: air fryer de 8,3 litros com 9 programas está a menos de 100 euros

Existem hábitos matinais que fazem toda a diferença no nosso dia e que, muitas vezes, passam despercebidos. Raquel Bollo, reconhecida designer e ícone de estilo, partilhou recentemente um dos hábitos que não abdica todas as manhãs: beber chá de aloe vera em jejum. A prática, segundo a própria, faz parte da sua rotina diária e é um complemento à sua alimentação equilibrada, baseada na dieta mediterrânea.

"Adoro uma salada de atum com abacate… mas o que nunca me falta é o meu chá de aloe todas as manhãs em jejum", contou à revista espanhola Semana. Este ritual matinal ajuda a nutrir o corpo desde o primeiro momento do dia, potenciando os efeitos de uma alimentação saudável e equilibrada.

Raquel Bollo reforça que manter hábitos consistentes é a chave para cuidar da saúde e da pele, combinando alimentação, suplementação e rotina de beleza diária. O seu conselho para quem quer adotar esta prática é simples: incorporar pequenas ações diárias que promovam bem-estar e equilíbrio desde o início do dia.

 

RELACIONADOS
Para famílias grandes: air fryer de 8,3 litros com 9 programas está a menos de 100 euros
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Jejum intermitente: a pastilha elástica quebra o jejum?
Quer perder peso? Médica explica os benefícios do jejum intermitente
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)
Mais Vistos
00:04:31
Secret Story
Liliana reage às críticas dos colegas: «Não me incomodam os concorrentes desta casa, incomoda o público»
tvi
00:04:01
Secret Story
Caos na casa: Liliana e Pedro Jorge perdem a cabeça - com Marisa à mistura
tvi
00:01:10
Secret Story
Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos»
tvi
00:06:40
Secret Story
Liliana fala abertamente da sua posição em relação ao ex-namorado Zé: «Sinto que fui correta»
tvi
Destaques IOL
Segurança
Nova atualização do Instagram mostra a localização em tempo real e pode pôr utilizadores em risco. Desative esta opção
Exercicio fisico
Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar
Tragédia
Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por cigarro eletrónico deixado a carregar no quarto
Lavandaria
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
Mais Lidas
Liliana
Lágrimas de desespero: Liliana em pânico com o fim do noivado: «Ainda amo o Zé»
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Famosos
"Secret Story". Assumindo ter "medo", Liliana revela sobre Zé: "Sabe as minhas passwords todas"
selfie
Dois às 10
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
tvi
Dois às 10
A frase que este menino de cinco anos disse ao pai antes de morrer vai arrepiá-lo
tvi