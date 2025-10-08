O ritual matinal de uma mulher de 49 anos que faz toda a diferença no corpo

Existem hábitos matinais que fazem toda a diferença no nosso dia e que, muitas vezes, passam despercebidos. Raquel Bollo, reconhecida designer e ícone de estilo, partilhou recentemente um dos hábitos que não abdica todas as manhãs: beber chá de aloe vera em jejum. A prática, segundo a própria, faz parte da sua rotina diária e é um complemento à sua alimentação equilibrada, baseada na dieta mediterrânea.

"Adoro uma salada de atum com abacate… mas o que nunca me falta é o meu chá de aloe todas as manhãs em jejum", contou à revista espanhola Semana. Este ritual matinal ajuda a nutrir o corpo desde o primeiro momento do dia, potenciando os efeitos de uma alimentação saudável e equilibrada.

Raquel Bollo reforça que manter hábitos consistentes é a chave para cuidar da saúde e da pele, combinando alimentação, suplementação e rotina de beleza diária. O seu conselho para quem quer adotar esta prática é simples: incorporar pequenas ações diárias que promovam bem-estar e equilíbrio desde o início do dia.