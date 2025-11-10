Facebook Instagram
Especialistas sem dúvidas: é assim que deve lavar sempre a sua garrafa reutilizável

IOL
Há 2h e 41min
Garrafa de água térmica
Com que frequência deve lavar as toalhas? A resposta pode surpreender

As garrafas reutilizáveis tornaram-se indispensáveis no dia a dia, no trabalho, no ginásio ou até em casa. Mas, segundo especialistas, muitas pessoas estão a cometer um erro grave: não as lavam com a frequência e o cuidado necessários.

De acordo com um vídeo partilhado pela AP News, médicos e profissionais de saúde alertam que as garrafas de água devem ser tratadas como qualquer outro utensílio de cozinha, e não usadas repetidamente sem uma boa limpeza. “Não voltamos a usar um garfo ou uma colher sem lavar, o mesmo deve aplicar-se à garrafa”, explicam.

Entre as recomendações mais eficazes está o uso de comprimidos de limpeza efervescentes, semelhantes aos usados para limpar próteses dentárias ou aparelhos. Coloca-se um comprimido na garrafa, enche-se com água e deixa-se atuar durante a noite, uma forma prática de fazer uma limpeza profunda semanal.

Se a garrafa for segura para a máquina de lavar loiça, pode também ser desmontada e lavada nesse ciclo. No entanto, os especialistas sublinham que a lavagem diária com água morna e sabão continua a ser essencial, especialmente para evitar a acumulação de germes e bactérias no interior.

Outro ponto muitas vezes esquecido é a palhinha ou bocal, que deve ser bem limpo e enxaguado sempre que a garrafa é reabastecida. E há regras básicas: a água parada não deve ficar mais de quatro ou cinco dias, e se o interior da garrafa apresentar bolor ou um cheiro estranho, deve ser imediatamente descartada.

O alerta é ainda mais importante para quem enche a garrafa com refrigerantes ou bebidas açucaradas, já que as bactérias “adoram” açúcar e multiplicam-se rapidamente.

 

