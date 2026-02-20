Legumes congelados são menos saudáveis? É isto que a ciência diz

Estão muitas vezes no fundo do congelador e são vistos como um simples “plano B” para os dias mais corridos. No entanto, a ideia de que os legumes congelados são menos nutritivos do que os frescos não é totalmente correta.

Citado pelo site Petit Chef, a ciência mostra que, em alguns casos, podem até conservar níveis de vitaminas e minerais semelhantes, ou superiores, aos dos produtos frescos que encontramos no supermercado.

Isto acontece porque os legumes destinados à congelação são, regra geral, colhidos no ponto ideal, quando estão prontos para consumo, e congelados poucas horas depois. Esse processo permite preservar os nutrientes no seu melhor momento. Já os legumes frescos podem passar vários dias entre transporte, armazenamento e permanência no frigorífico, período durante o qual continuam a perder vitaminas, especialmente as mais sensíveis, como a vitamina C.

É verdade que antes de congelar muitos legumes passam pelo processo de cozedura, o que pode provocar alguma perda nutricional. Ainda assim, depois de congelados, a degradação abranda significativamente, mantendo o valor nutricional estável durante meses. Produtos como feijão-verde, ervilhas ou cenouras tendem a manter boas quantidades de vitaminas e fibra na versão congelada.

Quando são consumidos pouco tempo após a colheita, os legumes frescos continuam a ser uma excelente opção. No entanto, alternar entre frescos e congelados pode ser a estratégia mais prática e equilibrada para garantir uma alimentação variada e rica em nutrientes ao longo de todo o ano.