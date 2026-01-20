Facebook Instagram
Dicas

Cientistas descobrem como se pode ter aos 80 anos uma memória de 50

Estudo feito em 25 anos mostra como algumas pessoas de 80 anos mantêm a mente de 50
IOL
Há 3h e 9min
Casal de idosos com limões
Casal de idosos com limões
Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"

Manter uma memória jovem aos 80 anos pode parecer ‘impossível’. No entanto, existem pessoas que o conseguem. Cientistas da Universidade Northwestern, nos EUA, estudaram durante 25 anos indivíduos intitulados como “superagers” - idosos cuja capacidade cognitiva desafia as expectativas normais do envelhecimento.

Citado pelo site El Diario, o estudo acompanhou 290 participantes, dos quais 77 doaram o cérebro para investigação após a morte. Surpreendentemente, alguns deles tinham sinais típicos de Alzheimer, mas a memória e a capacidade de pensar continuavam intactas. Os investigadores explicam que isto pode dever-se a dois fatores: resistência, quando o cérebro nem sequer desenvolve os sinais da doença, e resiliência, quando os sinais existem, mas não afetam a memória.

Os cérebros destes superagers também mostram diferenças visíveis: algumas áreas importantes para tomar decisões, sentir emoções e manter motivação são mais fortes e espessas do que em pessoas mais jovens. Além disso, têm mais células relacionadas com comportamento social e memória, o que parece ajudá-los a manter a mente ativa.

Mas não é só a biologia que conta. O estudo mostra que o estilo de vida social tem um papel fundamental. A maioria dos superagers mantém uma vida social intensa, com muitas amizades e relações emocionais profundas. A interação com os outros pode ser uma das chaves para preservar a saúde do cérebro ao longo dos anos.

Para os investigadores, estudar os superagers ajuda a perceber como se pode proteger o cérebro e manter a memória saudável mesmo em idade avançada, abrindo caminho a estratégias que poderão prevenir doenças como Alzheimer ou demência no futuro.

RELACIONADOS
Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"
Copilot está a tornar-se um “conselheiro” para saúde, carreira e relações
Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde
Jantar depois das 21h e tomar o pequeno-almoço antes das 9h: um erro que pode custar caro à nossa saúde
Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê
Mais Vistos
00:04:49
1ª Companhia
Tensão no ar! Instrutor Joaquim faz chamada de atenção a Filipe Delgado
tvi
00:04:35
1ª Companhia
Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica
tvi
00:02:42
1ª Companhia
Hilariante! Filipe Delgado faz uma imitação perfeita do instrutor Joaquim
tvi
00:04:35
1ª Companhia
A queda aparatosa de Nuno Janeiro que o levou a receber assistência médica de imediato
tvi
Destaques IOL
Receitas
Provámos e ficámos fãs! O cheesecake japonês que todos falam é mesmo incrível e só leva 2 ingredientes
Restaurante
Um dos restaurantes mais cool de Lisboa está a vender mobiliário a preços incríveis
Receitas
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira
Dicas
É por isso que amamos a internet. Chegou o truque mais engenhoso para limpar os caixilhos das janelas
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
Ines simoes
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Nivea
Creme Nívea da lata azul: as 5 coisas que ninguém te anda a dizer
versa
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»
Liga
«Mourinho não cumpriu a palavra, mostrou falta de caráter comigo»
maisfutebol
Benfica
Benfica parte para Turim sem Henrique Araújo
maisfutebol