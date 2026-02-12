Facebook Instagram
Dicas

Ninguém diz que este homem tem 82 anos. E explica como consegue ter uma saúde de 30

Este homem tem 82 anos e mantém um físico comparável ao de alguém com 30 anos
IOL
Há 2h e 40min
Juan
Juan
Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora

Juan López, de 82 anos, é já apelidado de “Superlópez”. Apesar da idade avançada, mantém um corpo comparável ao de alguém com 30 anos, treina diariamente, participa em maratonas e bate recordes mundiais. Em declarações ao site espanhol Antena 3, Juan revelou o segredo da sua vitalidade: “Muito é genética, mas também treino”.

O impacto do desporto na sua vida começou aos 66 anos, quando decidiu começar a correr. “A corrida tornou-se o meu refúgio e uma forma de competir comigo mesmo”, explica. Desde então, os resultados têm sido impressionantes: em 2024, foi campeão europeu de maratona na categoria M80 e, em 2025 e bateu o recorde mundial de 50 quilómetros.

Atualmente, Juan mantém 77% da sua massa muscular, algo que normalmente apenas se vê em pessoas com cerca de 30 anos. Universidades em todo o mundo têm estudado o seu caso, tentando perceber os fatores que contribuem para a sua juventude física, mas ainda não encontraram uma explicação definitiva.

Para Juan, o mais importante é manter-se ativo: “O desporto dá-nos força, energia e saúde. A idade é apenas um número, desde que continuemos a cuidar do nosso corpo”, conclui.

