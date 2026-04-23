Sofre de má circulação e retenção de líquidos? Deve fazer este exercício, alertam especialistas

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Nem sempre é preciso recorrer a ginásios ou equipamentos específicos para melhorar a saúde cardiovascular. Citado pelo site El Cronista, segundo especialistas, há um exercício simples, acessível e muitas vezes ignorado que pode fazer a diferença no dia a dia, especialmente para quem sofre de má circulação ou retenção de líquidos: subir escadas.

Apesar de atividades como caminhar ou andar de bicicleta estática serem frequentemente recomendadas, subir escadas destaca-se pela intensidade. Este movimento obriga o coração a trabalhar mais em curtos períodos de tempo, contribuindo para melhorar a resistência cardiorrespiratória.

Ao mesmo tempo, o impacto nas pernas desempenha um papel essencial. A contração dos músculos, sobretudo gémeos e coxas, funciona como uma “bomba natural” que ajuda o sangue a regressar ao coração, favorecendo a circulação. Este efeito pode ser particularmente útil para reduzir o inchaço nas pernas e prevenir o aparecimento de varizes.

Para além dos benefícios cardiovasculares, trata-se de um exercício bastante completo. Cada degrau implica a ativação de vários grupos musculares, como os quadríceps, glúteos e isquiotibiais, fundamentais para a estabilidade e equilíbrio do corpo. O fortalecimento destas zonas ajuda ainda a proteger as articulações e a diminuir o risco de quedas, sobretudo com o avançar da idade.

Ainda assim, os especialistas alertam que a prática deve ser feita com alguns cuidados. É importante manter um ritmo constante, evitar excessos e adaptar o esforço à condição física de cada pessoa. Em casos de dores articulares, o uso do corrimão pode ajudar a garantir maior segurança.

Para quem não tem escadas em casa, existem alternativas como os steps ou espaços públicos onde é possível incorporar este exercício na rotina.