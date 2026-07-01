Atenção aos suplementos de magnésio: médicos deixam alerta

Tem mais magnésio do que a banana: o fruto essencial depois dos 50 anos

O magnésio deve ser consumido a esta hora para fazer os efeitos pretendidos, revela especialista

Dormir melhor, reduzir o stress ou aumentar os níveis de energia. Estes são alguns dos motivos que levam cada vez mais pessoas a recorrer aos suplementos de magnésio, uma tendência que tem ganho força nas redes sociais. No entanto, os médicos alertam que este mineral nem sempre é necessário e que tomá-lo sem orientação pode não trazer os benefícios esperados.

De acordo com o site Welltica, que cita uma reportagem do jornal norueguês Aftenposten, o médico Kaveh Rashidi explica que o magnésio é um mineral essencial para o bom funcionamento do organismo. Está envolvido em centenas de processos, desempenhando um papel fundamental no funcionamento dos músculos e do sistema nervoso, na produção de energia, na regulação dos níveis de açúcar no sangue e na saúde cardiovascular.

Apesar disso, os especialistas sublinham que muitas pessoas saudáveis estão a tomar suplementos sem saber se têm, de facto, uma deficiência de magnésio.

Embora seja frequentemente apontado como uma solução para melhorar o sono, aliviar a ansiedade, reduzir o stress ou prevenir cãibras, a evidência científica continua a ser limitada. De acordo com os especialistas, os estudos realizados até agora não demonstraram de forma consistente que os suplementos tragam benefícios para pessoas saudáveis que não apresentam falta deste mineral.

Para a maioria da população, uma alimentação equilibrada é suficiente para garantir os níveis adequados de magnésio. Alimentos como frutos secos, sementes, leguminosas, cereais integrais e vegetais de folha verde são algumas das principais fontes deste nutriente.

Ainda assim, há grupos que podem necessitar de um acompanhamento mais atento, como mulheres grávidas, pessoas veganas ou quem segue dietas muito restritivas.

Os médicos recomendam que, antes de iniciar qualquer suplementação, seja avaliada a necessidade real. Em caso de sintomas persistentes, como fadiga, cãibras ou dificuldades em dormir, o mais indicado é procurar aconselhamento médico em vez de recorrer aos suplementos por iniciativa própria.