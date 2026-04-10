Estes sintomas comuns podem indicar falta de magnésio, ferro ou vitamina D
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Há sinais do corpo que não devem ser ignorados
A falta de alguns nutrientes essenciais pode manifestar-se através de sintomas aparentemente comuns, como cansaço, dificuldade de concentração ou dores musculares. Especialistas alertam que, apesar de as deficiências graves serem hoje raras, continuam a existir carências silenciosas associadas a hábitos alimentares desequilibrados.
Citado pelo site El Diario, entre os défices mais frequentes estão o ferro, o magnésio e a vitamina D. A falta de ferro, por exemplo, pode provocar fadiga persistente, palidez, queda de cabelo e dificuldade de concentração, podendo evoluir para anemia em casos mais avançados.
Já o défice de magnésio é mais difícil de identificar, mas pode estar associado a irritabilidade, cãibras musculares, formigueiros e até problemas de sono. Este mineral é essencial para o funcionamento dos músculos, do sistema nervoso e do coração.
A vitamina D, por sua vez, continua a ser uma das carências mais comuns, mesmo em países com elevada exposição solar. A sua falta pode causar dores ósseas e musculares, maior vulnerabilidade a infeções e até alterações de humor.
Segundo os especialistas, estas deficiências estão muitas vezes ligadas a uma alimentação pobre em nutrientes, com excesso de produtos ultraprocessados. Ainda assim, podem ser prevenidas através de uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais, e, no caso da vitamina D, com exposição solar regular.
Os sinais podem ser subtis, mas não devem ser ignorados. Em caso de sintomas persistentes, a recomendação passa por procurar aconselhamento médico e realizar análises para confirmar possíveis carências nutricionais.