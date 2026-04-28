Magnésio ajuda na perda de peso? Eis o que dizem os especialistas
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Saiba o que dizem os especialistas em relação ao magnésio
O magnésio, um mineral essencial para o funcionamento do organismo, está a ganhar destaque pelos seus potenciais benefícios para a saúde geral. Presente naturalmente em alimentos como vegetais, frutos secos e cereais integrais, este nutriente desempenha um papel importante em várias funções do corpo, desde a atividade muscular até à regulação do sistema nervoso.
Citado pelo site El Periodico, o cardiologista Aurelio Rojas tem vindo a explicar, através das suas redes sociais, alguns dos efeitos associados ao magnésio, sublinhando o seu impacto no bem-estar físico e mental. Segundo o especialista, este mineral pode contribuir para melhorar o desempenho físico e até ajudar no ganho de massa muscular. No plano metabólico e cardiovascular, refere ainda que pode ajudar a reduzir a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, o que poderá ter impacto na prevenção da diabetes tipo 2.
Para além disso, o médico associa o magnésio a benefícios mais amplos no dia a dia, como a melhoria do stress, da qualidade do sono e até possíveis efeitos positivos na depressão. Em alguns casos, refere ainda que pode contribuir para a perda de peso.
O cardiologista procura também desmistificar algumas preocupações comuns, afirmando que o magnésio não provoca retenção de líquidos nem prejudica os rins quando consumido de forma adequada.
Em relação à suplementação, Aurelio Rojas destaca que formas como o magnésio bisglicinato ou o citrato apresentam melhor absorção e maior evidência científica. A dose recomendada situa-se entre 200 a 400 mg de magnésio elementar por dia, podendo ser tomada em uma ou duas doses, preferencialmente com as refeições ou à noite, para ajudar no descanso.
O especialista reforça, no entanto, que a toma de suplementos deve ser sempre feita com supervisão médica, adaptada às necessidades individuais de cada pessoa.