Magnésio pode ajudar a dormir melhor, mas cardiologista deixa um alerta importante

Os suplementos de magnésio continuam a ganhar popularidade, sobretudo entre quem procura melhorar a qualidade do sono. E, segundo o cardiologista José Abellán, há razões para isso: o nutriente pode efetivamente ajudar algumas pessoas a descansar melhor.
Em declarações ao site Men's Health, o especialista revela que “há alguns meses que tomo magnésio e tenho de confessar que descanso melhor.
No entanto, o médico alerta que o magnésio não faz milagres nem deve ser tomado por toda a gente sem necessidade. Segundo explica, os benefícios no sono são mais comuns em pessoas que já têm dificuldades em dormir ou que apresentam níveis baixos deste mineral no organismo.
O cardiologista recorda ainda que não existem provas sólidas de que o magnésio previna enfartes, reduza significativamente o colesterol ou prolongue a esperança de vida em pessoas saudáveis. Por isso, a suplementação não deve ser encarada como uma necessidade para toda a população.
Para a maioria das pessoas, a melhor forma de obter magnésio continua a ser através da alimentação, nomeadamente consumindo vegetais de folha verde, frutos secos, sementes e cacau.
Ainda assim, embora o magnésio possa ser um aliado para quem procura dormir melhor, os especialistas recomendam cautela e lembram que os suplementos devem ser utilizados apenas quando existe uma necessidade real ou indicação médica.