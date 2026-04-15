Magnésio pode ser a solução para noites mal dormidas. Estas são as horas a que deve tomar

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O magnésio deve ser consumido a esta hora para fazer os efeitos pretendidos, revela especialista

Muitas pessoas passam noites em claro ou acordam várias vezes durante o sono, sem imaginar que a solução pode estar num suplemento essencial que o corpo nem sempre recebe em quantidade suficiente: o magnésio.

O magnésio é fundamental para centenas de funções do organismo, desde o controlo muscular até à reparação do DNA, e pode ser a chave para noites mais tranquilas e menos stressadas, mas apenas se for tomado no momento certo.

O cardiologista espanhol Dr. Aurelio Rojas, citado pelo site Welltica, e em entrevista à Men’s Health, alerta que muitas pessoas tomam magnésio sem se preocupar com o horário, o que diminui os seus efeitos. “Não se trata apenas da quantidade que se toma, mas do momento em que se toma. Isso faz toda a diferença”, explica.

Segundo o especialista, o ideal é ingerir o magnésio cerca de uma a uma hora e meia antes de dormir. Esta janela de tempo ajuda a ativar o sistema nervoso parassimpático, responsável pelo descanso e recuperação do corpo, preparando tanto a mente como os músculos para o sono. Além disso, o magnésio favorece a produção de GABA, um neurotransmissor que ajuda o cérebro a desacelerar à noite.

O suplemento também é eficaz na redução do stress. Para quem sente ansiedade ou inquietação no final do dia, o magnésio ajuda a controlar os picos de cortisol, a hormona do stress que prejudica o sono profundo. “O magnésio atua como um regulador natural do sistema nervoso. É ideal em casos de insónia ligeira, stress acumulado ou despertares frequentes”, acrescenta o Dr. Rojas.

Para além de melhorar o sono, o magnésio contribui para aliviar a tensão muscular e prevenir cãibras noturnas, promovendo corpo e mente mais calmos. Ainda assim, os especialistas alertam que qualquer suplementação deve ser acompanhada por um profissional de saúde, sobretudo para quem toma outros medicamentos ou tem problemas cardíacos.