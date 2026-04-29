Nutricionista explica porque é tão importante consumir magnésio todos os dias

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O que acontece ao corpo quando falta magnésio (e como reconhecer os sinais)

O magnésio deve ser consumido a esta hora para fazer os efeitos pretendidos, revela especialista

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A importância do magnésio no organismo foi destacada pela especialista em saúde e nutrição Dr Libby ao site Marie Claire. Entre o stress, o cansaço e as dificuldades em dormir, este nutriente pode estar na origem de vários problemas comuns, muitas vezes sem que as pessoas se apercebam disso.

Porque é que o magnésio é tão importante?

O magnésio tem um papel central no sistema nervoso, na saúde cardiovascular e na produção de energia. “Há muito pouco que acontece no corpo que o magnésio não influencie”, explica a especialista em saúde e nutrição Dr Libby.

Porque é que tantas pessoas têm défice?

Apesar de existir em alimentos como vegetais de folha verde, frutos secos, sementes ou cereais integrais, nem sempre chega em quantidades suficientes. O stress, o consumo de álcool, cafeína e alimentos processados ajudam a “gastar” magnésio no organismo. A isto junta-se a perda de nutrientes nos solos, que faz com que até uma alimentação equilibrada possa não chegar.

Que benefícios pode trazer?

Os efeitos do magnésio vão muito além das cãibras musculares. Este mineral pode ajudar a melhorar o sono, aumentar os níveis de energia e reduzir o stress. Também contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo e pode ajudar a regular a pressão arterial e o açúcar no sangue.

Além disso, está associado à redução da ansiedade, ao alívio de dores de cabeça e à diminuição da fadiga. Em algumas pessoas, pode ainda ajudar a aliviar sintomas da tensão pré-menstrual.

Como saber se está em falta?

Os sinais podem ser subtis, mas incluem dificuldade em dormir, irritabilidade, cansaço constante, cãibras, dores de cabeça ou até vontade frequente de comer doces. Em alguns casos, podem surgir palpitações ou dificuldade em relaxar.

Mulheres, pessoas com níveis elevados de stress ou quem pratica exercício intenso tendem a precisar de mais magnésio.

Como aumentar os níveis?

A melhor forma é começar pela alimentação, apostando em alimentos como espinafres, amêndoas, aveia, banana ou chocolate negro. Ainda assim, quando não é suficiente, muitas pessoas recorrem a suplementos — sempre com aconselhamento profissional.

O magnésio pode também ser aplicado através da pele, com sprays ou óleos, uma opção cada vez mais popular.

No meio de rotinas aceleradas e níveis de stress elevados, garantir bons níveis de magnésio pode ser um pequeno ajuste com impacto real no bem-estar diário.