“O envelhecimento está relacionado com este nutriente”: especialista alerta para sinais que passam despercebidos

Sinais de alerta que não deve ignorar
IOL
Há 1h e 57min
Casal de idosos com limões
À medida que envelhecemos, o corpo torna-se mais vulnerável à falta de certos nutrientes essenciais, o que pode afetar a saúde muscular, óssea, cardíaca e até o bem-estar geral. Problemas como fadiga, fraqueza, cãibras e alterações no ritmo cardíaco podem estar ligados a deficiências nutricionais muitas vezes silenciosas. Entre os nutrientes mais importantes para adultos mais velhos, o magnésio destaca-se pelo seu papel em funções vitais e na manutenção de um envelhecimento saudável.

O magnésio é um mineral fundamental para o organismo, envolvido em várias funções essenciais: desde a contração muscular à formação de ossos, passando pela síntese de neurotransmissores e regulação da pressão arterial. Especialistas alertam que, com o envelhecimento, manter níveis adequados deste nutriente se torna ainda mais importante.

Citado pelo site Clarín, segundo a farmacêutica e especialista em alimentação e nutrição, Mar Blanco, o magnésio participa em muitas enzimas e é crucial para a função muscular e o desenvolvimento ósseo. Violeta Ramírez, médica de família e nutricionista, acrescenta que também ajuda na formação de proteínas, ADN e na regulação dos níveis de açúcar no sangue.

A deficiência de magnésio nem sempre é fácil de detetar. A curto prazo, a falta do mineral não provoca sintomas evidentes, mas o défice prolongado pode levar a perda de apetite, fadiga, cãibras musculares e, em casos mais graves, alterações do ritmo cardíaco ou convulsões. Pessoas com doenças gastrointestinais, diabetes tipo 2, alcoolismo crónico e idosos estão particularmente em risco.

Embora seja possível suplementar magnésio, os especialistas reforçam que a prioridade deve ser sempre uma alimentação equilibrada. “A suplementação deve ser supervisionada por um nutricionista, farmacêutico ou médico. Tomar suplementos por iniciativa própria pode ser desnecessário ou até desequilibrar outros minerais”, alerta Blanco.

O magnésio está presente em alimentos como leguminosas, frutos secos, sementes, cereais integrais, vegetais de folhas verdes, peixe azul, carne de peru, banana e abacate. A ingestão através da alimentação é mais segura e eficaz do que recorrer a suplementos, que podem causar desconfortos gastrointestinais se usados em excesso.

Com uma dieta equilibrada rica em magnésio, é possível manter a musculatura, a energia, a saúde óssea e até melhorar a qualidade do sono, aspetos fundamentais para um envelhecimento saudável.
