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O magnésio deve ser consumido a esta hora para fazer os efeitos pretendidos, revela especialista

Cardiologista revela a hora certa para tomar magnésio e dormir melhor
IOL
Há 1h e 27min
Beber água
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Foto: Freepik
O que acontece ao corpo quando falta magnésio (e como reconhecer os sinais)

Muitas pessoas sofrem de insónias, noites agitadas ou dificuldade em relaxar antes de dormir, problemas que podem estar relacionados com défices nutricionais. Um dos minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo, o magnésio, tem-se destacado como um aliado natural para melhorar a qualidade do sono e reduzir o stress.

Citado pelo site Welltica, o cardiologista espanhol Dr. Aurelio Rojas, numa entrevista à Men's Health, explica que o magnésio desempenha centenas de funções vitais, incluindo controlo muscular, transmissão de sinais nervosos, metabolismo energético e reparação do ADN. Apesar de muitos conseguirem obter magnésio através de alimentos como vegetais de folhas verdes, frutos secos e cereais integrais, os suplementos podem ser necessários para darem um reforço na dieta.

Segundo o especialista, a hora de tomar magnésio é tão importante quanto a quantidade. Para maximizar os benefícios, o ideal é consumir o suplemento uma a uma hora e meia antes de dormir. Nesta altura, o mineral ativa o sistema nervoso parassimpático, responsável pelo “modo de descanso e recuperação”, preparando corpo e mente para o sono.

Benefícios exclusivos?
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Entre os principais benefícios do magnésio estão:

  • Melhora do sono: ajuda a adormecer mais facilmente e a manter um sono profundo.
  • Redução do stress: diminui picos de cortisol, a hormona do stress.
  • Relaxamento muscular: alivia tensões e previne cãibras noturnas.
  • Ação calmante no sistema nervoso: aumenta a produção de GABA, neurotransmissor que acalma o cérebro.

Especialistas alertam, no entanto, que antes de iniciar qualquer suplemento, especialmente se estiver a tomar outros medicamentos, deve consultar um profissional de saúde.

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