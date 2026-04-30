Manteiga de amendoim é saudável? Nutricionista explica de uma vez

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A manteiga de amendoim é um dos alimentos mais populares nas despensas, mas continua a levantar dúvidas quando o tema é saúde, sobretudo no que diz respeito ao colesterol. Rica, cremosa e versátil, pode ser uma aliada ou uma armadilha, dependendo da forma como é consumida.

Apesar de ser calórica, a manteiga de amendoim tem também vários benefícios nutricionais. Contém proteína, gorduras saudáveis e micronutrientes importantes. Citado pelo site Usa Today, segundo a nutricionista Lisa Young, quando consumida com moderação, pode até contribuir para níveis saudáveis de colesterol.

Isto deve-se ao facto de os amendoins serem ricos em gorduras monoinsaturadas e polinsaturadas, conhecidas por ajudar a reduzir o chamado “mau colesterol” (LDL) e a manter o “bom colesterol” (HDL). Além disso, a manteiga de amendoim contém fibra e esteróis vegetais, que ajudam a diminuir a absorção de colesterol no organismo.

No entanto, nem todas as opções disponíveis no mercado são iguais. Muitas versões comerciais incluem açúcares adicionados, gorduras menos saudáveis e excesso de sal, o que pode comprometer os benefícios. Por isso, os especialistas recomendam escolher versões naturais, sem ingredientes adicionados.

Outro ponto importante é a quantidade. Sendo um alimento energético, o consumo em excesso pode contribuir para o aumento de peso, um fator que também influencia negativamente os níveis de colesterol.