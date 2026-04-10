Este ingrediente que toda a gente tem na cozinha é a 'chave' para melhorar a memória, revela estudo

Cientistas descobrem como se pode ter aos 80 anos uma memória de 50

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Uma investigação recente explica que o açúcar pode desempenhar um papel mais importante na memória do que se pensava. Segundo um estudo realizado por uma equipa francesa, a ingestão de glicose pode ser determinante para a consolidação de memórias após o processo de aprendizagem.

Citado pelo site Infobae, o trabalho foi conduzido pelo Laboratório de Plasticidade Cerebral de Paris, integrado no Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS). A investigação analisou o funcionamento da memória em moscas-da-fruta (Drosophila melanogaster) e identificou uma ligação direta entre neurónios sensoriais e o consumo de açúcar.

Os cientistas observaram que um grupo específico de neurónios, designado Gr43a, não só responde à presença de açúcar, como também está envolvido na formação de memórias duradouras após experiências de aprendizagem.

Durante o estudo, as moscas foram expostas a odores associados a estímulos negativos, como pequenas descargas elétricas, enquanto eram testadas as reações dos seus neurónios. Os resultados mostraram que, após o condicionamento, a atividade destes neurónios alterava-se, influenciando diretamente a capacidade de retenção de informação.

Os investigadores concluíram ainda que a consolidação da memória só ocorria de forma eficaz quando havia consumo de açúcar após o processo de aprendizagem. Em contraste, dietas baseadas apenas em gordura não produziram o mesmo efeito.

Apesar dos resultados promissores, os especialistas sublinham que o estudo foi realizado em moscas-da-fruta, o que significa que ainda não é possível garantir que o mesmo mecanismo exista em seres humanos. Ainda assim, a descoberta abre novas perspetivas sobre a ligação entre alimentação, cérebro e memória.