Depois dos 30 é muito importante que comece a fazer isto, alerta especialista

O bem-estar não é só físico: o estado de espírito, a motivação e a capacidade de enfrentar desafios do dia a dia dependem também da nossa força muscular. É essa a mensagem central do médico e especialista em saúde integral de Patricio Ochoa, que defende que cuidar do corpo é cuidar da mente.

Citado pelo site El Confidencial, numa entrevista, o especialista explicou que o músculo é muito mais do que estética: é um verdadeiro órgão de sobrevivência física e emocional. A perda de massa muscular, comum a partir dos 30 anos, afeta não só a força, mas também a vitalidade, o humor e a clareza mental. “Quanto mais mexemos o corpo e respeitamos a sua recuperação, mais resilientes nos tornamos perante os problemas da vida”, afirma.

O especialista recomenda uma abordagem equilibrada: treino de força, cardio moderado e sessões breves de alta intensidade, combinados com descanso adequado, sono de qualidade e alimentação equilibrada. Além disso, lembra que hábitos saudáveis desde cedo facilitam a recuperação e mantêm o corpo e a mente fortes ao longo da vida.

Para Ochoa, longevidade e bem-estar emocional não se conquistam com atalhos ou soluções rápidas. Exigem disciplina, constância e atenção ao corpo e à mente, transformando o exercício num aliado para enfrentar os desafios diários com calma e energia.