Médicos desaconselham hábito muito comum entre os portugueses. Também coloca isto na mesa de cabeceira?

Muitos portugueses têm o hábito de colocar um copo de água na mesa de cabeceira antes de dormir, seja para matar a sede durante a noite ou para tomar medicamentos ao acordar. Mas, segundo médicos, este gesto tão comum pode não ser tão inofensivo quanto parece.

Citado pelo site The Body Optimist, de acordo com médicos e higienistas, deixar água ao ar livre durante a noite transforma o líquido num verdadeiro alvo de micro-organismos. Pó, ácaros e pequenas bactérias presentes no ar depositam-se no copo, podendo afetar a flora oral e alterar o sabor da água, mesmo sem que se perceba à primeira vista.

Para além disso, fatores como o calor e a luz de uma lâmpada de cabeceira aceleram reações químicas na água, alterando ligeiramente a sua composição.

Contudo, os especialistas recomendam soluções simples: tapar o copo com uma tampa hermética ou optar por uma garrafa fechada. Desta forma, é possível manter o ritual de hidratação noturna sem comprometer a saúde, garantindo que a água se mantém segura e limpa durante toda a noite.