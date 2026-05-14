Se não consegue fazer este movimentos aos 45 anos, deve preocupar-se

Afinal, quanto tempo de exercício devemos fazer por semana? Especialistas explicam

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Consegue sentar-se no chão e voltar a levantar-se sem usar as mãos? Parece um desafio simples, mas este movimento pode dizer muito sobre a saúde, mobilidade e independência ao longo dos anos.

Foi a nutricionista conhecida no Instagram como @menopause.dna.coach quem voltou a chamar a atenção para o chamado “sit-rise test”, um teste físico associado à longevidade e à qualidade de vida na idade adulta.

Segundo a especialista, depois dos 45 anos o corpo começa naturalmente a perder força nas ancas, equilíbrio, mobilidade articular e até confiança nos movimentos do dia a dia, a menos que essas capacidades sejam treinadas de forma intencional.

Porque é que este teste é importante?

O exercício consiste em sentar-se no chão e levantar-se novamente sem recorrer às mãos, joelhos ou outros apoios. Apesar de parecer básico, o movimento exige várias competências físicas ao mesmo tempo:

força nas ancas;

equilíbrio;

mobilidade articular;

estabilidade do core;

coordenação motora.

A nutricionista sublinha que a longevidade não deve ser vista apenas como “viver mais tempo”, mas sobretudo como viver com independência e qualidade de vida.

Como melhorar estas capacidades?

A boa notícia é que equilíbrio, força e mobilidade podem ser treinados em qualquer idade. Exercícios simples e regulares podem ajudar a preservar a funcionalidade do corpo, nomeadamente:

treino de força para ancas e pernas;

exercícios de equilíbrio;

trabalho de mobilidade articular;

fortalecimento do core;

caminhadas e movimentos funcionais do dia a dia.

A especialista deixou ainda um desafio aos seguidores: experimentar hoje mesmo o “sit-rise test” e perceber quantos apoios são necessários para completar o movimento. Veja aqui: