Se não consegue fazer este movimentos aos 45 anos, deve preocupar-se

Consegue sentar-se no chão e voltar a levantar-se sem usar as mãos? Parece um desafio simples, mas este movimento pode dizer muito sobre a saúde, mobilidade e independência ao longo dos anos.
Foi a nutricionista conhecida no Instagram como @menopause.dna.coach quem voltou a chamar a atenção para o chamado “sit-rise test”, um teste físico associado à longevidade e à qualidade de vida na idade adulta.
Segundo a especialista, depois dos 45 anos o corpo começa naturalmente a perder força nas ancas, equilíbrio, mobilidade articular e até confiança nos movimentos do dia a dia, a menos que essas capacidades sejam treinadas de forma intencional.
Porque é que este teste é importante?
O exercício consiste em sentar-se no chão e levantar-se novamente sem recorrer às mãos, joelhos ou outros apoios. Apesar de parecer básico, o movimento exige várias competências físicas ao mesmo tempo:
- força nas ancas;
- equilíbrio;
- mobilidade articular;
- estabilidade do core;
- coordenação motora.
A nutricionista sublinha que a longevidade não deve ser vista apenas como “viver mais tempo”, mas sobretudo como viver com independência e qualidade de vida.
Como melhorar estas capacidades?
A boa notícia é que equilíbrio, força e mobilidade podem ser treinados em qualquer idade. Exercícios simples e regulares podem ajudar a preservar a funcionalidade do corpo, nomeadamente:
- treino de força para ancas e pernas;
- exercícios de equilíbrio;
- trabalho de mobilidade articular;
- fortalecimento do core;
- caminhadas e movimentos funcionais do dia a dia.
A especialista deixou ainda um desafio aos seguidores: experimentar hoje mesmo o “sit-rise test” e perceber quantos apoios são necessários para completar o movimento. Veja aqui: