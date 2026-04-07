Estes sintomas comuns nas mulheres podem esconder problemas no coração, alerta especialista

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A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo. Mas muitas mulheres não percebem os sinais, ou estes são confundidos com cansaço, ansiedade ou envelhecimento.

Citado pelo site La Voz de La Salud, o cardiologista Muthiah Vaduganathan, explica que quando o coração funciona mal, os rins recebem menos sangue e reagem enviando sinais que sobrecarregam ainda mais o coração. Esse ciclo pode levar a retenção de líquidos, inchaço nas pernas e hospitalizações, além de aumentar o risco de complicações graves.

Segundo Vaduganathan, as mulheres tendem a apresentar mais falta de ar e fadiga, sintomas que muitas vezes passam despercebidos. “Existe um viés clínico: a doença cardíaca em mulheres é frequentemente subdiagnosticada ou tratada de forma menos eficaz”, alerta o especialista.

O cardiologista destaca também a estreita relação entre coração e rins: mais de 40% das pessoas com insuficiência cardíaca têm doença renal crónica. Por isso, alguns tratamentos modernos, como a finerenona, um medicamento usado principalmente para proteger o coração e os rins, podem beneficiar ambos os órgãos ao mesmo tempo.

Para além dos medicamentos, o diagnóstico precoce é fundamental. Biomarcadores e exames como a ecocardiografia permitem identificar problemas antes que se agravem, melhorando a sobrevivência e reduzindo hospitalizações.

Vaduganathan conclui: “Cuidar do coração e dos rins em conjunto é essencial, e é ainda mais importante dar atenção aos sintomas em mulheres, que muitas vezes são ignorados pelo sistema de saúde”.