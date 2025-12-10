Facebook Instagram
Dicas

Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista

Influencer portuguesa partilhou cinco dicas da sua nutricionista para manter hábitos saudáveis e equilibrados durante o Natal
IOL
Hoje às 13:01
Mesa de Natal
Mesa de Natal
Foto: freepik
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português

Com a chegada da época festiva, é difícil resistir aos doces, jantares de família e mesas recheadas. A pensar nisso, a criadora de conteúdos Helena Beck partilhou no TikTok as recomendações que recebeu da sua nutricionista para manter o equilíbrio sem deixar de aproveitar o Natal.

As 5 dicas essenciais

1. Não comer doces de estômago vazio

Antes de atacar as sobremesas, a nutricionista aconselha comer algo mais saudável, como uma sopa. Isto ajuda a controlar a fome e evita picos de açúcar no sangue.

2. Priorizar legumes no início da refeição

Começar pelos legumes ajuda a baixar o índice glicémico da refeição e contribui para uma maior saciedade, o que diminui a vontade de comer doces em excesso.

3. Beber entre 1,5 L e 2 L de água por dia

Manter o corpo hidratado é fundamental, especialmente nesta época em que se consome mais sal, açúcar e álcool.

4. Focar na proteína

Incluir boas fontes de proteína nas refeições ajuda a controlar o apetite e estabiliza os níveis de energia ao longo do dia.

5. Para quem quer emagrecer: cápsula de vinagre de maçã antes das refeições

Segundo Helena Beck, a sua nutricionista recomendou tomar uma cápsula de vinagre de maçã antes de cada refeição para auxiliar quem está em fase de perda de peso.

RELACIONADOS
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português
Não tem ideias do que oferecer ao seu amigo secreto ou familiar? Damos-lhe 10 sugestões
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros
O segredo para umas filhoses perfeitas na noite de Natal
Estes são os presentes de Natal que deve evitar oferecer e que dão má sorte, segundo o Feng Shui
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro
Mais Vistos
00:03:33
Secret Story
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio
tvi
00:04:13
Dois às 10
Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»
tvi
00:04:57
Secret Story
«Quem é o mais leal?»: Marisa defende Pedro com 'unhas e dentes'
tvi
00:10:21
Secret Story
«O reboque da Liliana»: Pedro ‘destrói’ Fábio em votação
tvi
Destaques IOL
Saude
Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista
Receitas de Natal
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português
Dicas
Não tem ideias do que oferecer ao seu amigo secreto ou familiar? Damos-lhe 10 sugestões
Lojas
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros
Mais Lidas
Criscilla Anderson
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Famosos
Margarida Pinto Correia quebra o silêncio, após a morte da irmã Clara Pinto Correia
selfie
Famosos
Após alegada traição e separação, Daniel Gregório feliz com pessoa especial: "Sonho tornado realidade"
selfie
Anita Guerreiro
TVI de luto pela morte de famosa atriz, menos de um mês depois de ter celebrado o seu aniversário
Mulheres bonitas
É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela
Guerra na Ucrânia
Rússia explica por que motivo rescindiu o acordo militar com Portugal
cnn