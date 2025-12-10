Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista

Com a chegada da época festiva, é difícil resistir aos doces, jantares de família e mesas recheadas. A pensar nisso, a criadora de conteúdos Helena Beck partilhou no TikTok as recomendações que recebeu da sua nutricionista para manter o equilíbrio sem deixar de aproveitar o Natal.
As 5 dicas essenciais
1. Não comer doces de estômago vazio
Antes de atacar as sobremesas, a nutricionista aconselha comer algo mais saudável, como uma sopa. Isto ajuda a controlar a fome e evita picos de açúcar no sangue.
2. Priorizar legumes no início da refeição
Começar pelos legumes ajuda a baixar o índice glicémico da refeição e contribui para uma maior saciedade, o que diminui a vontade de comer doces em excesso.
3. Beber entre 1,5 L e 2 L de água por dia
Manter o corpo hidratado é fundamental, especialmente nesta época em que se consome mais sal, açúcar e álcool.
4. Focar na proteína
Incluir boas fontes de proteína nas refeições ajuda a controlar o apetite e estabiliza os níveis de energia ao longo do dia.
5. Para quem quer emagrecer: cápsula de vinagre de maçã antes das refeições
Segundo Helena Beck, a sua nutricionista recomendou tomar uma cápsula de vinagre de maçã antes de cada refeição para auxiliar quem está em fase de perda de peso.