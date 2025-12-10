Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista

Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português

Com a chegada da época festiva, é difícil resistir aos doces, jantares de família e mesas recheadas. A pensar nisso, a criadora de conteúdos Helena Beck partilhou no TikTok as recomendações que recebeu da sua nutricionista para manter o equilíbrio sem deixar de aproveitar o Natal.

As 5 dicas essenciais

1. Não comer doces de estômago vazio

Antes de atacar as sobremesas, a nutricionista aconselha comer algo mais saudável, como uma sopa. Isto ajuda a controlar a fome e evita picos de açúcar no sangue.

2. Priorizar legumes no início da refeição

Começar pelos legumes ajuda a baixar o índice glicémico da refeição e contribui para uma maior saciedade, o que diminui a vontade de comer doces em excesso.

3. Beber entre 1,5 L e 2 L de água por dia

Manter o corpo hidratado é fundamental, especialmente nesta época em que se consome mais sal, açúcar e álcool.

4. Focar na proteína

Incluir boas fontes de proteína nas refeições ajuda a controlar o apetite e estabiliza os níveis de energia ao longo do dia.

5. Para quem quer emagrecer: cápsula de vinagre de maçã antes das refeições

Segundo Helena Beck, a sua nutricionista recomendou tomar uma cápsula de vinagre de maçã antes de cada refeição para auxiliar quem está em fase de perda de peso.