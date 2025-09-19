Facebook Instagram
Dicas

Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer

As folhas de nespereira podem ser usadas em chá, reconhecido por ajudar a aliviar tosse e desconfortos respiratórios, mas exigem cuidados na preparação
IOL
Hoje às 09:53
Nespereira
Nespereira
Foto: freepik
Esta receita de palmiers na air fryer é irresistível e só precisa de dois ingredientes. Espreite como se faz

A nêspera, também conhecida como ameixa-amarela, é um fruto apreciado pelo sabor e pelos nutrientes que oferece, como vitaminas A, B6, potássio e fibras. Mas não é apenas o fruto que chama a atenção: as folhas da nespereira (Eriobotrya japonica) são usadas há séculos no Oriente para preparar chás com propriedades medicinais.

De acordo com o site Veja Saude, estudos indicam que estas folhas contêm compostos com potencial anti-inflamatório, antioxidante e até antidiabético. No entanto, a maioria dos resultados provém de testes laboratoriais com extratos concentrados, e não diretamente com o chá.

O que a ciência confirma até agora é o efeito anti-inflamatório da infusão, que pode ajudar a aliviar sintomas como tosse, dificuldades respiratórias e até algumas dores digestivas. Ainda assim, os especialistas alertam que o chá não substitui tratamentos médicos e deve ser visto apenas como um complemento.

A forma mais comum de preparar o chá é por infusão:

  • Lave bem 3 a 4 folhas de nespereira (Eriobotrya japonica).
  • Corte em pedaços pequenos e coloque numa chávena ou bule.
  • Adicione água a ferver (cerca de 250 ml por chávena).
  • Deixe repousar durante 10 minutos.
  • Coe antes de beber.
RELACIONADOS
Esta receita de palmiers na air fryer é irresistível e só precisa de dois ingredientes. Espreite como se faz
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Todos pensamos que este alimento é saudável, mas tem mais açúcar do que um refrigerante
Mais Vistos
00:01:09
Dois às 10
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
tvi
00:01:11
Secret Story
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
tvi
00:01:34
Secret Story
Liliana e Fábio em momento cúmplice, muito próximos um do outro
tvi
00:13:34
Dois às 10
Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava
tvi
Destaques IOL
Hôma
Esta coleção da Hôma faz-nos esquecer a Zara Home. Ou como seguir as tendências a preços “low cost”
Piscina gratuita
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar na piscina gratuita mais bonita de Portugal
Receitas
Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana
Saude
Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer
Mais Lidas
Benfica
Pagamento de Rios: Benfica alargou o prazo e não está em incumprimento
maisfutebol
Atletismo
PEDRO PICHARDO CAMPEÃO DO MUNDO DO TRIPLO SALTO
maisfutebol
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Histórias de amor
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
Pedro Benevides
Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor