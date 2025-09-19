Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer

A nêspera, também conhecida como ameixa-amarela, é um fruto apreciado pelo sabor e pelos nutrientes que oferece, como vitaminas A, B6, potássio e fibras. Mas não é apenas o fruto que chama a atenção: as folhas da nespereira (Eriobotrya japonica) são usadas há séculos no Oriente para preparar chás com propriedades medicinais.
De acordo com o site Veja Saude, estudos indicam que estas folhas contêm compostos com potencial anti-inflamatório, antioxidante e até antidiabético. No entanto, a maioria dos resultados provém de testes laboratoriais com extratos concentrados, e não diretamente com o chá.
O que a ciência confirma até agora é o efeito anti-inflamatório da infusão, que pode ajudar a aliviar sintomas como tosse, dificuldades respiratórias e até algumas dores digestivas. Ainda assim, os especialistas alertam que o chá não substitui tratamentos médicos e deve ser visto apenas como um complemento.
A forma mais comum de preparar o chá é por infusão:
- Lave bem 3 a 4 folhas de nespereira (Eriobotrya japonica).
- Corte em pedaços pequenos e coloque numa chávena ou bule.
- Adicione água a ferver (cerca de 250 ml por chávena).
- Deixe repousar durante 10 minutos.
- Coe antes de beber.