Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer

A nêspera, também conhecida como ameixa-amarela, é um fruto apreciado pelo sabor e pelos nutrientes que oferece, como vitaminas A, B6, potássio e fibras. Mas não é apenas o fruto que chama a atenção: as folhas da nespereira (Eriobotrya japonica) são usadas há séculos no Oriente para preparar chás com propriedades medicinais.

De acordo com o site Veja Saude, estudos indicam que estas folhas contêm compostos com potencial anti-inflamatório, antioxidante e até antidiabético. No entanto, a maioria dos resultados provém de testes laboratoriais com extratos concentrados, e não diretamente com o chá.

O que a ciência confirma até agora é o efeito anti-inflamatório da infusão, que pode ajudar a aliviar sintomas como tosse, dificuldades respiratórias e até algumas dores digestivas. Ainda assim, os especialistas alertam que o chá não substitui tratamentos médicos e deve ser visto apenas como um complemento.

A forma mais comum de preparar o chá é por infusão: