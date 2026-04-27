Defesa do Consumidor em Espanha analisou o icónico creme Nivea da lata azul. E esta foi a conclusão

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Estes são todos os benefícios do creme NIVEA de lata azul. É por isto que continua a conquistar gerações

Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial

O creme Nivea da lata azul, um dos produtos mais reconhecidos da cosmética mundial, foi alvo de análise pela Defesa do Consumidor, em Espanha, que avaliou a sua eficácia hidratante, composição e impacto ambiental. E o tema tem corrido a imprensa espanhola.

O produto, usado há várias gerações para o cuidado do corpo, rosto e zonas secas, é também amplamente popular em redes sociais, onde surgem múltiplas utilizações além da indicação oficial, que é simplesmente “creme hidratante para a pele”.

O creme foi avaliado em laboratório, através de testes realizados em 20 voluntários durante duas semanas, como a OCU no seu site oficial. A hidratação da pele foi medida com um corneómetro antes e depois da aplicação, comparando também com zonas não tratadas e com um produto de referência.

No final do estudo, o creme Nivea demonstrou uma capacidade hidratante considerada “boa”, recebendo quatro estrelas na avaliação do organismo.

Apesar da indicação oficial simples, o creme é frequentemente utilizado para várias finalidades: hidratação intensiva de zonas secas como cotovelos e joelhos, cuidados pós-solares, proteção de tatuagens, prevenção de estrias e até cuidados com a pele do bebé.

Este uso alargado é reforçado pela perceção dos consumidores, que destacam também o aroma característico e a textura densa do produto. Embora os resultados sejam globalmente positivos, o estudo também destaca algumas limitações, nomeadamente a textura espessa e a sensação oleosa referida por alguns utilizadores, que pode não agradar a todos os tipos de pele.

Com mais de 100 anos de história, o Nivea da lata azul mantém praticamente inalterada a sua fórmula original e continua a ser um dos produtos mais populares em todo o mundo, combinando tradição, preço acessível e eficácia reconhecida.