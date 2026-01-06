Facebook Instagram

Estudo revela o que muda no seu corpo por comer noodles instantâneos com frequência

O que os noodles instantâneos fazem ao corpo se forem consumidos com regularidade
IOL
Ontem às 17:25
Noodles
Noodles
Foto: depositphotos
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário

Os noodles instantâneos são baratos, rápidos de preparar e muito populares, especialmente entre estudantes, trabalhadores ou quem procura uma refeição prática. No entanto, especialistas alertam que consumi-los todos os dias pode ter consequências para a saúde.

Citado pelo site Independent, um pacote contém muita gordura, sal e poucos nutrientes essenciais, sendo pobre em fibra e proteína. Em média, a maioria dos pacotes é muito rica em sal: uma dose típica pode conter entre 600 a 1.500 mg de sódio, perto ou acima da ingestão diária recomendada (a Organização Mundial de Saúde recomenda menos de 2.000 mg de sódio/dia).

A ingestão elevada de sódio (sal) pode sobrecarregar o coração e os rins, enquanto a falta de fibra e proteína contribui para fome rápida e problemas digestivos. Estudos realizados na Coreia do Sul com adultos apontam que o consumo frequente de noodles instantâneos (mais de duas vezes por semana) está associado a um maior risco de síndrome metabólica, especialmente em mulheres. Esta síndrome é um conjunto de condições que aumenta a probabilidade de doenças cardíacas, diabetes e outros problemas de saúde.

Para além disso, a falta de variedade na dieta ao basear-se apenas em noodles significa que o organismo pode ficar privado de vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes encontrados em vegetais, frutas, leguminosas e cereais integrais, essenciais para o funcionamento adequado do corpo a longo prazo.

Apesar destes alertas, os noodles instantâneos não precisam de ser totalmente eliminados da alimentação. É possível torná-los mais saudáveis com algumas alterações simples: adicionar vegetais, incluir fontes de proteína como ovos, tofu ou frango, reduzir a quantidade de tempero em pó e optar por noodles integrais ou com mais fibra sempre que disponíveis.

Os noodles instantâneos podem ser convenientes e reconfortantes, mas não devem substituir refeições completas e equilibradas no dia a dia. Moderar o consumo e melhorar a composição da refeição ajuda a manter o conforto sem comprometer a saúde.

 

RELACIONADOS
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário
Cansaço constante? Especialista revela o que pode estar a fazer de errado no seu dia a dia
“Pode aumentar o risco de cancros hormonais”: especialista alerta para hábito comum no micro-ondas
Estão sempre a aparecer bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com o problema
Dormir com ou sem meias? Especialistas explicam o que é melhor para o sono
Mais Vistos
00:09:40
Dois às 10
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
tvi
00:01:21
1ª Companhia
Noélia faz partilha emotiva sobre o seu pai: «morreu ao quarto enfarte»
tvi
00:01:27
1ª Companhia
Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas
tvi
00:03:47
1ª Companhia
Risos: comandante perde a compostura por causa de Filipe Delgado
tvi
Destaques IOL
Saude
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário
Lojas
Atenção aos saldos: calças, vestidos e casacos de malha desde 2,99 euros na Mango
Dicas
Estes são os 4 produtos da Mercadona ideais para uma casa de banho limpa e bem cheirosa
Máquina de lavar
Atenção: não se esqueça de fazer isto à máquina de lavar a roupa uma vez por mês
Mais Lidas
Wegovy
Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade
cnn
Serra da Lousã
Chama-se Jorge e é o único habitante neste paraíso português que parece ter parado no tempo
versa
Famosos
Maycon Douglas saiu de bar acompanhado. E já se sabe por quem!
selfie
Taça da Liga
Sporting: Eduardo Quaresma passa a noite no hospital e vai ser operado
maisfutebol
Taça da Liga
Taça da Liga: Sporting-V. Guimarães, 1-2 (crónica)
maisfutebol
Fórmulas infantis Nestlé
Nestlé retira alguns lotes de fórmula infantil do mercado após deteção de toxina
cnn