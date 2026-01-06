Estudo revela o que muda no seu corpo por comer noodles instantâneos com frequência

Os noodles instantâneos são baratos, rápidos de preparar e muito populares, especialmente entre estudantes, trabalhadores ou quem procura uma refeição prática. No entanto, especialistas alertam que consumi-los todos os dias pode ter consequências para a saúde.

Citado pelo site Independent, um pacote contém muita gordura, sal e poucos nutrientes essenciais, sendo pobre em fibra e proteína. Em média, a maioria dos pacotes é muito rica em sal: uma dose típica pode conter entre 600 a 1.500 mg de sódio, perto ou acima da ingestão diária recomendada (a Organização Mundial de Saúde recomenda menos de 2.000 mg de sódio/dia).

A ingestão elevada de sódio (sal) pode sobrecarregar o coração e os rins, enquanto a falta de fibra e proteína contribui para fome rápida e problemas digestivos. Estudos realizados na Coreia do Sul com adultos apontam que o consumo frequente de noodles instantâneos (mais de duas vezes por semana) está associado a um maior risco de síndrome metabólica, especialmente em mulheres. Esta síndrome é um conjunto de condições que aumenta a probabilidade de doenças cardíacas, diabetes e outros problemas de saúde.

Para além disso, a falta de variedade na dieta ao basear-se apenas em noodles significa que o organismo pode ficar privado de vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes encontrados em vegetais, frutas, leguminosas e cereais integrais, essenciais para o funcionamento adequado do corpo a longo prazo.

Apesar destes alertas, os noodles instantâneos não precisam de ser totalmente eliminados da alimentação. É possível torná-los mais saudáveis com algumas alterações simples: adicionar vegetais, incluir fontes de proteína como ovos, tofu ou frango, reduzir a quantidade de tempero em pó e optar por noodles integrais ou com mais fibra sempre que disponíveis.

Os noodles instantâneos podem ser convenientes e reconfortantes, mas não devem substituir refeições completas e equilibradas no dia a dia. Moderar o consumo e melhorar a composição da refeição ajuda a manter o conforto sem comprometer a saúde.