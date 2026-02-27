Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema

Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista

Já aconteceu terminar uma refeição e, minutos depois, sentir que ainda tem fome? Ou chegar a meio da tarde com uma vontade irresistível de comer algo doce? Segundo o nutricionista Pablo Ojeda, a resposta pode estar numa coisa muito simples e que a maioria de nós faz mal todos os dias: mastigar.

Em declarações ao site ABC, o nutricionista explica que vê frequentemente nas suas consultas com pacientes que seguem uma alimentação saudável, mas continuam a sentir inchaço, fome entre refeições e culpa depois de comer. O motivo? Comem depressa e mastigam pouco.

A explicação é simples: quando se come quase sem mastigar, o cérebro não consegue processar a tempo o que está a acontecer. A hormona responsável pela saciedade demora cerca de 20 minutos a entrar em ação e se a refeição acabar antes disso, o organismo ainda não recebeu o sinal de que já comeu o suficiente. O resultado é previsível: come-se mais do que o necessário, e só depois surge a sensação de exagero.

As consequências apontadas pelo especialista vão além da simples fome: inchaço, ansiedade, sonolência e peso no estômago são sinais de que a digestão começou em más condições.

Este é um dos pontos que Pablo Ojeda mais sublinha com os seus pacientes. A digestão não começa no estômago, começa no momento em que se mastiga. Ao mastigar bem, ativa-se a saliva e estimula-se o nervo vago, que envia ao cérebro o sinal de que a refeição está a decorrer. É este mecanismo que desencadeia a sensação de saciedade de forma progressiva e natural.

O nutricionista apoia-se em estudos que demonstram que aumentar o número de mastigações por dentada reduz a ingestão calórica total, aumenta a saciedade e melhora os níveis de glicose após as refeições. Ou seja, mastigar mais não é uma questão de força de vontade, é uma questão de deixar o corpo fazer o seu trabalho.