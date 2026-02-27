Facebook Instagram

Cansaço permanente e mudanças de humor? Pode estar a faltar isto na sua alimentação, alerta nutricionista

No programa “Dois às 10”, a nutricionista Ana Santos alertou para os sinais de um “cérebro inflamado”, como fadiga constante, alterações de humor e dificuldade de concentração
IOL
Há 2h e 8min
Cansaço Foto: Pexels
Cansaço Foto: Pexels
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema

O cansaço constante, as alterações de humor e a dificuldade de concentração podem ser sinais de um “cérebro inflamado”, alerta a nutricionista Ana Santos, no programa “Dois às 10”. Segundo a especialista, estes sintomas muitas vezes estão relacionados com hábitos alimentares inadequados e um estilo de vida desregulado.

A nutricionista explica que alimentação natural e de base mediterrânica, rica em legumes, frutas coloridas, leguminosas, sopas caseiras e pequenas porções de carne, peixe e ovos, é essencial para reduzir a inflamação cerebral. “Comer bem não é caro, dá trabalho, mas é muito mais económico do que comprar refeições pré-feitas para a semana”, sublinha.

Para além da alimentação, a especialista salienta que sono, atividade física, gestão emocional e relações saudáveis são pilares fundamentais para manter o cérebro equilibrado. Pequenos hábitos, como beber água ao acordar, apanhar sol nas primeiras horas da manhã e manter uma rotina regular, ajudam a repor os níveis de energia e a regular o eixo intestino-cérebro, responsável pelo bem-estar geral.

A nutricionista Ana Santos alerta ainda que o cérebro inflama silenciosamente. “Muitas vezes não damos conta, mas dores de cabeça frequentes, cansaço inexplicável ou intestino desregulado são sinais de alerta que não devem ser ignorados”, explica.

 

 

RELACIONADOS
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema
"É muito perigoso": nutricionista aponta erro frequente para quem faz jejum intermitente
“Elevam o risco de alguns tipos de cancro”: nutricionista alerta para hábitos que muitos ignoram e que são um risco para a saúde
Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas
Nutricionista alerta: se come em menos de 10 minutos, está a exagerar na comida
Mais Vistos
00:02:20
Secret Story
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
tvi
00:02:25
Secret Story
Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»
tvi
00:02:22
Secret Story
«És tu?»: Norberto desconfia que Pedro mudou de género
tvi
00:11:48
Secret Story
«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava
tvi
Destaques IOL
Imprensa internacional
Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas
Saude
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema
Saude
Se acordar a esta hora pode reduzir o risco de mortalidade, explica especialista
Novidades
Não vai acreditar: o Continente tem à venda os croissants da famosa Pastelaria Careca
Mais Lidas
Bobby J. Brown
Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo
Famosos
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"
selfie
Benfica
OFICIAL: Benfica expulsa cinco sócios por atos de racismo
maisfutebol
Sara
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença
Joana D'Arc
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Famosos
"Só Deus sabe": Marta Cardoso fala sobre profissão de risco do filho!
selfie