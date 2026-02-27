Cansaço permanente e mudanças de humor? Pode estar a faltar isto na sua alimentação, alerta nutricionista

Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema

O cansaço constante, as alterações de humor e a dificuldade de concentração podem ser sinais de um “cérebro inflamado”, alerta a nutricionista Ana Santos, no programa “Dois às 10”. Segundo a especialista, estes sintomas muitas vezes estão relacionados com hábitos alimentares inadequados e um estilo de vida desregulado.

A nutricionista explica que alimentação natural e de base mediterrânica, rica em legumes, frutas coloridas, leguminosas, sopas caseiras e pequenas porções de carne, peixe e ovos, é essencial para reduzir a inflamação cerebral. “Comer bem não é caro, dá trabalho, mas é muito mais económico do que comprar refeições pré-feitas para a semana”, sublinha.

Para além da alimentação, a especialista salienta que sono, atividade física, gestão emocional e relações saudáveis são pilares fundamentais para manter o cérebro equilibrado. Pequenos hábitos, como beber água ao acordar, apanhar sol nas primeiras horas da manhã e manter uma rotina regular, ajudam a repor os níveis de energia e a regular o eixo intestino-cérebro, responsável pelo bem-estar geral.

A nutricionista Ana Santos alerta ainda que o cérebro inflama silenciosamente. “Muitas vezes não damos conta, mas dores de cabeça frequentes, cansaço inexplicável ou intestino desregulado são sinais de alerta que não devem ser ignorados”, explica.