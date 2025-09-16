Todos pensamos que este alimento é saudável, mas tem mais açúcar do que um refrigerante

Sempre ouvimos dizer que os refrigerantes têm muito açúcar. No entanto, existe um alimento que pode conter ainda mais açúcar e que muitas pessoas consomem diariamente sem sequer se aperceberem: o iogurte de frutas.

Num vídeo partilhado no TikTok, o especialista em longevidade, Dan Buettner, alerta que este tipo de iogurte pode conter mais açúcar por produto (aproximadamente 30 ml) do que um refrigerante. Segundo o especialista, muitos pais dão iogurtes açucarados aos filhos, acreditando que não fazem mal, mas estão, na verdade, a provocar picos de insulina e a aumentar o risco de diabetes tipo 2.

Dan Buettner explica ainda que a quantidade de açúcar presente no iogurte de fruta nem sempre é mencionada. Por isso, os especialistas recomendam optar por iogurtes 100% naturais, sem aromas artificiais nem açúcares adicionados, de leite de vaca, ovelha ou cabra.

O iogurte natural é muito mais saudável por ser rico em vitaminas: é fonte de cálcio, vitamina B12, fósforo, potássio e ómega-3, rico em proteínas, favorece a digestão através dos probióticos, contribui para a saúde óssea e cardiovascular. Pode ser consumido a qualquer hora do dia, sozinho ou acompanhado de frutas, cereais ou frutos secos, potenciando os seus efeitos benéficos.