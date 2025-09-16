Facebook Instagram
Dicas

Todos pensamos que este alimento é saudável, mas tem mais açúcar do que um refrigerante

Iogurte de frutas pode ter mais açúcar do que uma refrigerante. Especialista deixa alerta para os riscos
IOL
Ontem às 17:25
Pessoa a tomar o pequeno-almoço
Pessoa a tomar o pequeno-almoço

Foto: freepik

Afinal, a cerveja engorda ou não? Nutricionista esclarece mito

Sempre ouvimos dizer que os refrigerantes têm muito açúcar. No entanto, existe um alimento que pode conter ainda mais açúcar e que muitas pessoas consomem diariamente sem sequer se aperceberem: o iogurte de frutas.

Num vídeo partilhado no TikTok, o especialista em longevidade, Dan Buettner, alerta que este tipo de iogurte pode conter mais açúcar por produto (aproximadamente 30 ml) do que um refrigerante. Segundo o especialista, muitos pais dão iogurtes açucarados aos filhos, acreditando que não fazem mal, mas estão, na verdade, a provocar picos de insulina e a aumentar o risco de diabetes tipo 2.

Dan Buettner explica ainda que a quantidade de açúcar presente no iogurte de fruta nem sempre é mencionada. Por isso, os especialistas recomendam optar por iogurtes 100% naturais, sem aromas artificiais nem açúcares adicionados, de leite de vaca, ovelha ou cabra.

O iogurte natural é muito mais saudável por ser rico em vitaminas: é fonte de cálcio, vitamina B12, fósforo, potássio e ómega-3, rico em proteínas, favorece a digestão através dos probióticos, contribui para a saúde óssea e cardiovascular. Pode ser consumido a qualquer hora do dia, sozinho ou acompanhado de frutas, cereais ou frutos secos, potenciando os seus efeitos benéficos.

RELACIONADOS
Afinal, a cerveja engorda ou não? Nutricionista esclarece mito
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos
Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira
Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício
10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a perder peso
Quer perder peso? Comece por mudar isto
Mais Vistos
00:42:56
Dois às 10
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
tvi
00:05:12
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
tvi
00:01:22
Dois às 10
Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo
tvi
00:03:22
Secret Story
«Eu não estou preocupada com o que o Pedro Jorge anda a fazer»: Marisa é implacável com o marido
tvi
Destaques IOL
Lidl
Esqueça o ferro de engomar: está no Lidl a máquina que passa a roupa sozinha
Tragédia
Bebé e uma criança de cinco anos morreram entre dois carros num parque de estacionamento. Vídeo mostra polícia em lágrimas
Despedida de solteiro
Organizar uma despedida de solteiro: quanto se gasta, expectativas e até onde ir?
Big brother
É das concorrentes mais polémicas de sempre num reality show em Portugal. Motivou ódios e paixões e a sua história não fica por aqui
Mais Lidas
Rui Santos
A Mensagem para Frederico Varandas: "Não se arme em 'dono disto tudo', porque se vai dar mal. Não é essa a sua natureza"
cnn
IRS
Lápis, cadernos e mochilas: nenhum destes materiais escolares é dedutível no IRS se for comprado no supermercado
cnn
Historia
Cláudia apaixonou-se pela cunhada: um triângulo amoroso que destruiu uma família
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
Liga dos Campeões
Champions: Benfica-Qarabag, 2-3 (destaques)
maisfutebol
Benfica
VÍDEO: o momento em que Rui Costa abandona a tribuna
maisfutebol