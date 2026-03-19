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Este é o pequeno-almoço ideal para emagrecer, revelam nutricionistas

Escolher os alimentos certos de manhã acelera a queima de gordura ao longo do dia
IOL
Hoje às 12:06
Pessoa a tomar o pequeno-almoço
Pessoa a tomar o pequeno-almoço

Foto: freepik

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Escolher o pequeno-almoço ideal pode parecer simples, mas a ciência da nutrição mostra que há vários fatores que influenciam a perda de gordura, desde a saciedade e o controlo da glicemia até à digestibilidade e composição dos alimentos.

Citado pelo site Science Focus, segundo nutricionistas, não basta apenas optar por algo “leve” ou baixo em calorias. O segredo está em escolher alimentos que proporcionem uma sensação de saciedade duradoura, forneçam energia e ajudem a controlar a ingestão ao longo do dia.

A proteína surge como um dos elementos-chave. Alimentos como ovos cozidos ou escalfados, iogurte, feijão e sementes de chia ajudam a reduzir os desejos, estabilizam a glicemia e mantêm o corpo saciado por mais tempo. Além disso, consumir proteína logo de manhã estimula hormonas que sinalizam saciedade ao cérebro e podem aumentar ligeiramente o gasto calórico do organismo.

A fibra também é fundamental. Aveia, frutas, legumes e sementes solúveis retardam a digestão, prolongam a sensação de plenitude e contribuem para um controlo mais eficiente do apetite.

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Em relação aos hidratos de carbono e gorduras, a qualidade dos alimentos é mais importante do que a quantidade. Carboidratos integrais e gorduras saudáveis, como as do azeite e frutos secos, são escolhas mais adequadas do que produtos refinados ou saturados.

Além da composição nutricional, o horário do pequeno-almoço pode influenciar os resultados. Estudos em nutrição indicam que consumir uma refeição mais completa durante a manhã ajuda a controlar a fome e reduz a probabilidade de recorrer a snacks calóricos ao longo do dia.

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