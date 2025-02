Estudantes do ensino superior têm acesso a consultas gratuitas com nutricionistas

Durante o ano letivo 2024/2025 estão disponíveis 50 mil cheques-nutricionista para os estudantes do ensino superior público e privado. Cada aluno tem direito a seis consultas gratuitas de que pode usufruir no prazo de um ano após a emissão do primeiro cheque.

Saiba como funciona esta programa.

Que alunos podem aderir aos cheques-nutricionista?

Em primeiro lugar é preciso estudar numa instituição de ensino superior pública ou privada aderente ao programa. Não existe qualquer restrição relativa ao grau de ensino que frequenta.

Assim, pode aderir ao cheque-nutricionista se estiver a frequentar uma licenciatura, mestrado, mestrado integrado, doutoramento ou curso técnico superior profissional.

O objetivo desta medida é ajudar alunos que precisem de acompanhamento para lidar com problemas específicos.

Ainda assim, a lista é bastante extensa e inclui situações como pré-obesidade ou obesidade, peso abaixo da média, perda de peso involuntária, diabetes tipo 1 e 2, intolerância ou alergia alimentar, anemia por défice nutricional, perturbações do comportamento alimentar, hipertensão arterial, patologias gastrointestinais, dislipidemia, doença renal crónica, doença oncológica, doença neurológica, gravidez e período pós-parto

O programa garante até seis cheques a cada beneficiário (desde que o total de 50 mil cheques ainda não tenha esgotado), sendo que primeiro vai servir para fazer uma consulta de avaliação.

Se o nutricionista considerar que o estudante pode usufruir da medida, emite os restantes cheques.

Onde pedir os cheques-nutricionistas?

Depois de verificar se o estabelecimento onde estuda faz parte das instituições de ensino aderentes tem de entrar no portal gov.pt e clicar em “Pedir cheques”. A seguir, deve autenticar-se com a chave móvel digital ou com o cartão de cidadão e preencher o formulário.

Aí, tem de indicar o nome da instituição de ensino superior onde estuda e o ciclo de estudos que frequenta. Tenha em conta que cada estabelecimento tem um número de cheques limitado, pelo que o preenchimento do formulário não garante, por si, o direito às consultas gratuitas.

Como marcar as consultas com o cheque-nutricionista?

Tal como acontece com os estabelecimentos de ensino, também os nutricionistas têm uma lista de profissionais aderentes ao programa. Quando fizer a marcação, lembre-se de dizer que vai usar o cheque-nutricionista.

Já na consulta terá de mostrar o código que recebeu no email. Se o nutricionista decidir que precisa de mais consultas, faz o pedido diretamente à instituição de ensino. Em cada consulta, é feito o pedido de código para a consulta seguinte, até que se esgote o benefício ou até que a instituição não tenha mais cheques disponíveis.