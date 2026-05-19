Nutricionista partilha receita de um sumo natural que ajuda a estimular o colagénio e melhorar a pele

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Uma nova sugestão natural para cuidar da pele tem vindo a ganhar atenção nas redes sociais. A nutricionista Keren Hapuque partilhou no seu perfil de Instagram uma receita de sumo que, segundo explica, pode ajudar a estimular a produção natural de colagénio e contribuir para uma pele mais saudável.

A especialista destaca que a beleza da pele não depende apenas de cremes ou cuidados externos, mas também da alimentação. O sumo é descrito como rico em antioxidantes, vitamina C e nutrientes que podem ajudar na produção de colagénio, redução da inflamação e até o metabolismo.

Ingredientes:

Abacaxi

Cenoura

Beterraba

Limão

Gengibre (opcional)

Cerca de 100 ml de água

Todos os ingredientes devem ser triturados até obter uma mistura homogénea, utilizando a menor quantidade de água possível para preservar a concentração nutricional.

Para além dos benefícios associados à pele, a nutricionista refere que esta combinação pode também favorecer a circulação sanguínea, o funcionamento intestinal e ajudar na redução da retenção de líquidos.