Glaucoma e cataratas: oftalmologista deixa aviso a pessoas com mais de 45 anos

À medida que envelhecemos, a saúde ocular torna-se cada vez mais crucial. O oftalmologista Luis Fernández-Vega alerta que doenças silenciosas, como o glaucoma, podem causar perda irreversível de visão se não forem detetadas a tempo. A partir dos 45 anos, as revisões regulares tornam-se essenciais para prevenir, diagnosticar e tratar problemas como catarata, degeneração macular ou retinopatias, preservando não só a visão, mas também a autonomia e a qualidade de vida.

Em declarações ao site La Vanguardia, o especialista explica que “o glaucoma é silencioso e a perda de visão que provoca não se recupera. Por isso, é fundamental realizar revisões periódicas”, explica Fernández-Vega. Outros problemas, como a catarata, podem causar visão turva e alterações na perceção de perto, enquanto a degeneração macular pode distorcer linhas ou reduzir a visão central.

O especialista sublinha que há doenças que se podem prevenir ou controlar, nomeadamente aquelas ligadas à hipertensão, diabetes e estilo de vida. Alimentação equilibrada, controlo da tensão arterial e monitorização de doenças crónicas são medidas essenciais para proteger a visão.

Fernández-Vega recomenda que todos a partir dos 45 anos façam uma revisão oftalmológica de dois em dois anos. O acompanhamento regular permite detetar problemas precocemente, aplicar tratamentos eficazes e preservar a autonomia e qualidade de vida, especialmente na população sénior.

“Cuidar da visão é cuidar da vida”, conclui o oftalmologista, lembrando que a tecnologia e a cirurgia ocular moderna são seguras e oferecem soluções eficazes para a maioria das patologias.