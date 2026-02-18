Facebook Instagram

Glaucoma e cataratas: oftalmologista deixa aviso a pessoas com mais de 45 anos

Oftalmologista deixa aviso a pessoas com mais de 45 anos

IOL
Hoje às 12:00
Oftalmologista
Oftalmologista
Foto: freepik
Como conseguir ter a barriga tonificada até ao verão depois dos 40: exercícios simples na cadeira e em casa

À medida que envelhecemos, a saúde ocular torna-se cada vez mais crucial. O oftalmologista Luis Fernández-Vega alerta que doenças silenciosas, como o glaucoma, podem causar perda irreversível de visão se não forem detetadas a tempo. A partir dos 45 anos, as revisões regulares tornam-se essenciais para prevenir, diagnosticar e tratar problemas como catarata, degeneração macular ou retinopatias, preservando não só a visão, mas também a autonomia e a qualidade de vida.

Em declarações ao site La Vanguardia, o especialista explica que “o glaucoma é silencioso e a perda de visão que provoca não se recupera. Por isso, é fundamental realizar revisões periódicas”, explica Fernández-Vega. Outros problemas, como a catarata, podem causar visão turva e alterações na perceção de perto, enquanto a degeneração macular pode distorcer linhas ou reduzir a visão central.

O especialista sublinha que há doenças que se podem prevenir ou controlar, nomeadamente aquelas ligadas à hipertensão, diabetes e estilo de vida. Alimentação equilibrada, controlo da tensão arterial e monitorização de doenças crónicas são medidas essenciais para proteger a visão.

Fernández-Vega recomenda que todos a partir dos 45 anos façam uma revisão oftalmológica de dois em dois anos. O acompanhamento regular permite detetar problemas precocemente, aplicar tratamentos eficazes e preservar a autonomia e qualidade de vida, especialmente na população sénior.

“Cuidar da visão é cuidar da vida”, conclui o oftalmologista, lembrando que a tecnologia e a cirurgia ocular moderna são seguras e oferecem soluções eficazes para a maioria das patologias.

 

RELACIONADOS
Como conseguir ter a barriga tonificada até ao verão depois dos 40: exercícios simples na cadeira e em casa
Preparar a reforma: sabia que pode pedir à sua empresa para receber parte do seu rendimento em PPR?
É isto que acontece ao corpo quando come bananas em jejum, alertam especialistas
"Vai desenhar o seu abdómen": o treino em casa sem aparelhos para quando não pode ir ao ginásio
Sente a mente mais clara e mais concentração depois de fazer exercício? Ciência explica agora porque isso acontece
Mais Vistos
00:03:54
1ª Companhia
Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado
tvi
00:01:05
1ª Companhia
Rui Freitas arrasta a asa à enfermeira Catarina e leva um redondo «Não!»
tvi
00:01:57
1ª Companhia
O início de uma amizade? Instrutor Marques pede a Filipe que lhe corte o cabelo
tvi
00:00:31
1ª Companhia
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
tvi
Destaques IOL
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Férias 2026
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Férias 2026
Sem sair da Europa, descobrimos uma praia com águas cristalinas e temperatura até 28 graus
Novidades
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente
Mais Lidas
Vacinação
DGS e Infarmed vão ter de explicar reações adversas às vacinas
Famosos
Revelados detalhes acerca da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."
selfie
Alemanha
"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia
cnn
Dois às 10
Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»
tvi
Guerra
Jovem roubou computador e iPad da NATO de hotel em Portugal para os tentar vender na embaixada da Rússia em Lisboa
cnn
PSG
Luis Enrique: «Nunca vi nada assim, nem como jogador, nem como treinador»
maisfutebol