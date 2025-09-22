Especialista esclarece o motivo de sentirmos a pálpebra a tremer (e não é só por stress)

É muito comum sentirmos a pálpebra a tremer de forma involuntária, mesmo sem motivo aparente. Sempre ouvimos dizer que é por causa "ao stress", no entanto, a enfermeira e criadora de conteúdos, Esther Gómez, explica que este fenómeno, conhecido como mioquimia, ocorre também por outros motivos para além desse.

A mioquimia consiste em pequenos espasmos ou contrações involuntárias dos músculos da pálpebra, que acontecem sem que a pessoa consiga controlá-los. Estes movimentos podem surgir tanto na pálpebra superior como na inferior e, embora geralmente não representem nenhum problema de saúde grave, podem tornar-se incómodos.

Segundo explica num vídeo partilhado na sua página do TikTok, entre as causas mais frequentes estão o stress, o cansaço e a falta de sono, mas fatores como o consumo de cafeína e álcool ou o uso prolongado de ecrãs também podem contribuir. “Normalmente dura segundos ou minutos, mas em alguns casos pode prolongar-se por dias ou semanas”, acrescenta a especialista.