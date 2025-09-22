Facebook Instagram
Dicas

Especialista esclarece o motivo de sentirmos a pálpebra a tremer (e não é só por stress)

Muitas vezes atribuimos o tremor da pálpebra ao stress, mas este fenómeno pode ter várias causas
IOL
Hoje às 08:36
Olhos
Olhos

Imagem de armennano por Pixabay

Boas notícias para quem bebe café: especialista defende benefícios para os intestinos

É muito comum sentirmos a pálpebra a tremer de forma involuntária, mesmo sem motivo aparente. Sempre ouvimos dizer que é por causa "ao stress", no entanto, a enfermeira e criadora de conteúdos, Esther Gómez, explica que este fenómeno, conhecido como mioquimia, ocorre também por outros motivos para além desse.

A mioquimia consiste em pequenos espasmos ou contrações involuntárias dos músculos da pálpebra, que acontecem sem que a pessoa consiga controlá-los. Estes movimentos podem surgir tanto na pálpebra superior como na inferior e, embora geralmente não representem nenhum problema de saúde grave, podem tornar-se incómodos.

Segundo explica num vídeo partilhado na sua página do TikTok, entre as causas mais frequentes estão o stress, o cansaço e a falta de sono, mas fatores como o consumo de cafeína e álcool ou o uso prolongado de ecrãs também podem contribuir. “Normalmente dura segundos ou minutos, mas em alguns casos pode prolongar-se por dias ou semanas”, acrescenta a especialista.

 

RELACIONADOS
Boas notícias para quem bebe café: especialista defende benefícios para os intestinos
Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
As três pequenas mudanças que fizeram esta mulher perder 9 quilos aos 45 anos
Cobrir o assento da sanita com papel das casas de banho públicas é um risco, garantem especialistas
Deixa o pano assim no lava-loiça? Este hábito comum deixa a sua família toda em risco
Mais Vistos
00:06:28
Secret Story
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa
tvi
00:01:59
Secret Story
Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas
tvi
00:06:28
Secret Story
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa
tvi
00:09:14
Secret Story
Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou
tvi
Destaques IOL
Piscinas portuguesas
Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono
Regras de etiqueta
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta
Morte
Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story 9: Uma semana que pareceu um mês
Mais Lidas
Tragédia
Aos 26 anos, noiva sentiu-se mal no altar e acabou em coma no hospital. Morreu após dois dias
Dois às 10
Sem trabalho após sair do «Secret Story», Bruno Miguel anuncia decisão: «Não vejo outra solução»
tvi
Bola de Ouro
Bola de Ouro: João Neves fica na 19.ª posição
maisfutebol
Internacional
Ali Koç perde eleições e sai da presidência do Fenerbahçe
maisfutebol
Famosos
Vida antes de "Secret Story": a história de amor de Pedro Jorge e Marisa em 30 fotos!
selfie
Portugal
«Ele vai escolher o golo do Ronaldo ou então não é convocado para a Seleção»
maisfutebol