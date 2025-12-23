Facebook Instagram

Estas são as vitaminas essenciais que ajudam a fortalecer os ossos e a prevenir a osteoporose

Especialistas indicam quais são as vitaminas ideais para fortalecer os ossos e articulações
IOL
Há 3h e 33min
Osteoporose
Osteoporose
Foto: freepik
Com o avançar da idade, os ossos tendem a perder densidade e força, aumentando o risco de fraturas e de doenças como a osteoporose. Embora o cálcio seja um aliado reconhecido da saúde óssea, especialistas salientam que uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas essenciais, é igualmente fundamental.

Citado pelo site El Cronista, os especialistas explicam que entre as vitaminas mais importantes estão a D, que ajuda na absorção do cálcio; a vitamina A, essencial para a formação e remodelação óssea; e as vitaminas do complexo B (B6, B9 e B12), que fortalecem o colagénio presente nos ossos, cartilagens e pele.

A vitamina C contribui para a síntese de colagénio e a reparação do tecido ósseo, enquanto que a vitamina E atua na formação e degradação dos ossos. Por fim, a vitamina K, especialmente a K2, melhora a densidade óssea e ajuda na mineralização.

Estas vitaminas podem ser encontradas em alimentos como salmão, ovos, verduras de folha verde, cítricos, frutos secos e sementes, e uma ingestão adequada é fundamental para manter os ossos fortes e prevenir complicações ao longo da vida.

