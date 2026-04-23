Ovos escalfados, cozidos ou mexidos? Especialistas revelam qual é o mais saudável

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Os ovos continuam a ser um dos alimentos mais consumidos no dia a dia, e também um dos mais debatidos quando se fala em saúde. Há quem os defenda como uma excelente fonte de proteína e quem ainda tenha dúvidas sobre a melhor forma de os incluir na alimentação. No entanto, especialistas explicam que nem todos os métodos de confeção são iguais.

De acordo com nutricionistas citados pelo site Telegraph, os ovos escalfados e cozidos são considerados as opções mais saudáveis. Não acrescentam gordura extra ao alimento, ao contrário de outras formas de preparação, como fritar.

Um ovo grande contém, em média, cerca de 78 calorias e 7,5 g de proteína, sendo uma das fontes proteicas mais completas disponíveis. Além disso, fornece aminoácidos essenciais, vitaminas como B12, D e A, bem como minerais importantes para o organismo.

Apesar disso, os especialistas alertam para o consumo excessivo. Mesmo sendo um alimento nutritivo, recomenda-se moderação, com uma média de um a dois ovos por dia como limite sensato.

Relativamente à confeção, os ovos escalfados destacam-se por não exigirem qualquer tipo de gordura adicional, enquanto os cozidos ajudam também a preservar nutrientes importantes. Já os ovos estrelados ou mexidos, embora continue a ser muito comum, pode aumentar o valor calórico dependendo da quantidade de gordura utilizada.

Os ovos mantêm-se como um alimento altamente nutritivo e versátil, mas a forma como são preparados pode fazer a diferença na sua contribuição para uma alimentação equilibrada.