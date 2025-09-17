Facebook Instagram
Deixa o pano assim no lava-loiça? Este hábito comum deixa a sua família toda em risco

Toda a gente faz isto ao pano da loiça, no entanto, especialistas alertam para este hábito comum
Hoje às 12:15
Pano microfibra
É um hábito que quase todos nós temos: deixar o pano de microfibra amarelo molhado em cima do lava-loiça para “secar”. No entanto, esta prática, aparentemente inofensiva, não é a mais correta.

De acordo com o site El Economista, especialistas alertam que, estes panos, que estão em contacto constante com a água e restos de alimentos, criam o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias como a Salmonella. Para além disso, o calor e a humidade da cozinha potenciam ainda mais o crescimento de microrganismos, podendo levar ao aparecimento de bolor e maus odores.

“Deixar o pano sobre a torneira é tudo menos uma boa opção. Em vez de secar, acaba por acumular bactérias que depois se transferem para pratos, bancadas e até para as mãos, aumentando o risco de contaminação cruzada”, explicam os especialistas.

Os especialistas recomendam deixar o pano da loiça a secar num local ventilado, onde o ar possa circular livremente e reduzir a humidade. Para além disso, deve ser lavado regularmente com água quente e detergente, e trocado por outro limpo e seco ao fim de alguns dias.

