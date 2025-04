Comer pão e massas todos os dias: estes são os sinais que não devem ser ignorados

Chegou a Primavera e com ela lençóis florais lindos à IKEA

Cães com coração grande: as raças que mais trazem conforto em dias difíceis

Todos nós adoramos um bom pão, seja em que refeição e a que hora do dia for. Mas, apesar de nos confortar, há um lado menos conhecido que tende a ser ignorado: o consumo excessivo de farinhas refinadas pode ter impactos na saúde. Entre os principais riscos estão o aumento de peso, problemas digestivos e até uma maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2.

Segundo indica o site El Cronista, as farinhas refinadas perdem grande parte dos nutrientes no processo de fabrico e contribuem para picos de açúcar no sangue, o que pode causar fome constante, cansaço e desconforto intestinal.

Alguns sinais comuns incluem:

Inchaço abdominal e obstipação

Ganho de peso repentino

Desejo frequente por doces ou hidratos

Fadiga sem motivo aparente

Especialistas alertam ainda para o excesso de glúten presente no trigo moderno, que pode dificultar a digestão e causar inflamação.

Opções variadas

Para quem pretende reduzir a farinha refinada, existem alternativas mais nutritivas e versáteis:

Farinha de amêndoa : rica em gorduras saudáveis e sem glúten

: rica em gorduras saudáveis e sem glúten Farinha de quinoa : cheia de proteína e minerais

: cheia de proteína e minerais Farinha de arroz ou de trigo-sarraceno: leves e ideais para receitas sem glúten

Substituir, de forma gradual, a farinha branca por opções integrais ou naturais pode fazer toda a diferença no bem-estar diário, sem perder sabor nem prazer à mesa.