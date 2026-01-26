Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar

Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas

O pão faz parte da alimentação diária de muitos portugueses, mas é também um dos alimentos mais associados a picos de glicose no sangue. Estes picos podem ter impacto negativo no organismo, estando ligados a processos inflamatórios e a um maior risco de diabetes. No entanto, há uma forma simples de reduzir estes efeitos e pode até já fazê-lo sem se aperceber.

A dica foi partilhada pelo especialista André Dourado nas redes sociais e passa por um gesto muito comum nas cozinhas: congelar o pão antes de o consumir. De acordo com o especialista, este processo pode reduzir até 40% da resposta glicémica do pão, quando comparado com o consumo do pão convencional.

A explicação está no que acontece ao pão durante o congelamento. Ao ser congelado, ocorre um fenómeno chamado retrogradação, que altera a estrutura do amido. Quando o pão é depois aquecido no forno ou tostado, essa alteração mantém-se, resultando numa absorção mais lenta dos açúcares pelo organismo.

Além de ajudar a controlar os níveis de glicose, este método tem outro benefício importante. O processo aumenta a quantidade de amido resistente, um tipo de fibra prebiótica que serve de alimento às bactérias benéficas do intestino, contribuindo para uma melhor saúde intestinal.

Segundo o especialista, esta é uma forma prática e acessível de continuar a comer pão, reduzindo os seus efeitos menos positivos e aumentando os benefícios para o corpo. Um pequeno truque que pode fazer a diferença no dia a dia alimentar.